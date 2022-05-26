花蓮慈濟科大遠距實體雙軌授課 宿舍只出不進

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慈濟科技大學是目前花蓮縣內唯一維持實體課程的學校，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，校方26日指出，30日起至期末將採遠距、實體課程雙軌，由學生自行選擇上課方式。（慈濟科技大學提供）中央社記者張祈傳真 111年5月26日

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（中央社記者張祈花蓮縣26日電）COVID-19本土確診數持續增加，慈濟科技大學是目前花蓮縣內唯一維持實體課程的學校，考量學生疑慮，校方今天指出，30日起將採遠距、實體課程雙軌，由學生自行選擇上課方式。

慈濟科技大學今天發布新聞稿指出，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，經各班學生意願調查，遠距課程、實體課程都有學生支持，校方決定從5月30日起至期末，採用遠距及實體課程雙軌進行，住宿學生須遵守「只出不進」原則。

慈濟科大指出，學生可自行選擇30日後要遠距或實體上課，選擇遠距教學的學生這週末就可返家，直到學期末都不能再回到宿舍，避免感染風險，返家期間住宿費用將退還；選擇實體授課學生，則可繼續住在宿舍至學期結束。

慈濟科大指出，實體及遠距課程雙軌持續到期末，將落實課堂點名，期末考改採線上測驗或其他替代方案。

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慈濟科大指出，目前護理系有120名學生正在臨床實習，其中衛福部花蓮醫院、門諾醫院、國軍花蓮總醫院及台北慈濟醫院經評估醫療量能，暫停學生入園實習，改採校園實體或線上模擬實習；曾入院實習的學生，須快篩陰性才能回到校園。

慈濟科大指出，因應須留在學校進行居家照護的學生，校方也調度62間、201床的隔離宿舍，提供有需要的師生使用。（編輯：卞金峰）1110526