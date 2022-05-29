基隆國小生集中接種輝瑞兒童疫苗 6/10前施打完畢

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（中央社記者王朝鈺基隆29日電）基隆市政府今天在火車站南站廣場開設輝瑞兒童疫苗集中施打站，提供5歲至11歲的幼童接種疫苗，至於國小校園集中施打部分，市長林右昌已要求各校在6月10日前施打完畢。

基隆市府下午發布新聞稿表示，林右昌中午在防疫會議指示，由於校園集中施打疫苗時間是由各校與醫院協調自行安排，有少數學校安排在6月中旬後才施打，市府接到許多家長反映是否能提早，他立即要求衛生局介入協調醫療院所，將原安排在6月10日後才施打的8所小學，一律提前到6月10日前，盡早為孩子施打疫苗提升防護力。

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至於發放快篩試劑給孕婦及7歲以下幼童部分，林右昌表示，為服務更多市民，發放作業將延長到6月2日，請領有媽媽手冊的孕婦、新生兒，及7歲以下的幼兒家長，可以憑媽媽手冊、新生兒出生證明以及戶口名簿到各區戶政事務所領取。

此外，基隆市今天新增1216例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，是5月5日以來的新低，相較昨天減少216例，林右昌表示，一如預期今天的確診人數續創近期新低，希望下週能繼續維持這樣的趨勢。（編輯：方沛清）1110529