台南推全新確診過程應對指南 助把握就醫時機

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台南市長黃偉哲（右）與衛生局長許以霖（左）29日在防疫記者會中，宣布推出全新「COVID-19確診過程應對指南（台南版）」，將過去蒐集數據及資料，配合醫師及專家專業知識與經驗，讓民眾可以清楚了解實際病程，及時把握就醫時機。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年5月29日

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（中央社記者楊思瑞台南29日電）台南市今天新增5913例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診個案，市府並發布全新「COVID-19確診過程應對指南（台南版）」，盼讓有需求民眾一目瞭然、把握就醫時機。

台南市長黃偉哲下午在市府線上防疫記者會中表示，面對這波疫情，市府會小心應對，也呼籲大家戒慎但不要恐懼，藉著COVID-19確診過程應對指南，將過去收集到的數據及資料，配合醫師及專家的專業知識與經驗，讓民眾可以清楚瞭解實際病程，及時把握就醫時機。

台南市政府衛生局長許以霖表示，全新的「COVID-19確診過程應對指南（台南版）」，內容完整易讀，包含可以提前準備的事項、如何確認確診、確診後的完整應對流程，讓有需求民眾能夠一目瞭然，今天起在台南共照雲、台南快疫通公開。

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許以霖表示，台南市5至11歲兒童疫苗施打情況，昨天共有5953人完成接種輝瑞兒童疫苗，截至昨天為止已有1萬6982名學童施打輝瑞兒童疫苗、2萬1840名學童施打莫德納疫苗，合計施打率約達35%。

許以霖ㄓ指出，明天起至6月5日，台南社區篩檢站持續提供服務，在南區松柏育樂中心提供採檢、快篩陽性試劑現場判讀及看診領藥服務，在新化體育公園則提供採檢與快篩陽性試劑現場判讀服務，有需求市民可於上午9時至12時或下午1時至4時前往現場利用。（編輯：陳仁華）1110529