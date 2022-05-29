更多編輯台推薦新聞：
報稅常見3大錯誤別再犯 除雷錦囊一次看
產經

報稅常見3大錯誤別再犯 除雷錦囊一次看

一週大事／13國加入印太經濟架構、德州小學槍擊21死、紓困延長...
生活

一週大事／13國加入印太經濟架構、德州小學槍擊21死、紓困延長...

快篩陽性即確診通知書、接觸者隔離證明如何申請？4步驟一次看
生活

快篩陽性即確診通知書、接觸者隔離證明如何申請？4步驟一次看

疫情整理包》本土增逾7萬例 雙北專責病房收治數現反轉

疫情整理包》本土增逾7萬例 雙北專責病房收治數現反轉

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
確診未獲隔離通知書明起可補發 申請資格、4步驟一次看
首頁 / 地方

台南推全新確診過程應對指南 助把握就醫時機

2022/5/29 17:53（5/29 18:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台南市長黃偉哲（右）與衛生局長許以霖（左）29日在防疫記者會中，宣布推出全新「COVID-19確診過程應對指南（台南版）」，將過去蒐集數據及資料，配合醫師及專家專業知識與經驗，讓民眾可以清楚了解實際病程，及時把握就醫時機。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年5月29日
台南市長黃偉哲（右）與衛生局長許以霖（左）29日在防疫記者會中，宣布推出全新「COVID-19確診過程應對指南（台南版）」，將過去蒐集數據及資料，配合醫師及專家專業知識與經驗，讓民眾可以清楚了解實際病程，及時把握就醫時機。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年5月29日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南29日電）台南市今天新增5913例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診個案，市府並發布全新「COVID-19確診過程應對指南（台南版）」，盼讓有需求民眾一目瞭然、把握就醫時機。

台南市長黃偉哲下午在市府線上防疫記者會中表示，面對這波疫情，市府會小心應對，也呼籲大家戒慎但不要恐懼，藉著COVID-19確診過程應對指南，將過去收集到的數據及資料，配合醫師及專家的專業知識與經驗，讓民眾可以清楚瞭解實際病程，及時把握就醫時機。

台南市政府衛生局長許以霖表示，全新的「COVID-19確診過程應對指南（台南版）」，內容完整易讀，包含可以提前準備的事項、如何確認確診、確診後的完整應對流程，讓有需求民眾能夠一目瞭然，今天起在台南共照雲、台南快疫通公開。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

許以霖表示，台南市5至11歲兒童疫苗施打情況，昨天共有5953人完成接種輝瑞兒童疫苗，截至昨天為止已有1萬6982名學童施打輝瑞兒童疫苗、2萬1840名學童施打莫德納疫苗，合計施打率約達35%。

許以霖ㄓ指出，明天起至6月5日，台南社區篩檢站持續提供服務，在南區松柏育樂中心提供採檢、快篩陽性試劑現場判讀及看診領藥服務，在新化體育公園則提供採檢與快篩陽性試劑現場判讀服務，有需求市民可於上午9時至12時或下午1時至4時前往現場利用。（編輯：陳仁華）1110529

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族