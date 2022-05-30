議員籲加碼餐飲補助 柯文哲允諾研議

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（中央社記者黃麗芸台北30日電）民進黨籍台北市議員劉耀仁今天質詢建議，北市紓困方案承租營業用市有不動產減租比例應擴大，並跟進經濟部餐飲補助方案提加碼方案；台北市長柯文哲表示，明天晨會將討論。

台北市議會今天進行市政總質詢，劉耀仁質詢表示，台北市政府9大紓困措施上週出爐，但今年業者營運困境較去年三級警戒期間更嚴重，台北市地下街母親節期間冷冷清清，因為許多業者都確診、隔離或居家照護而無法營業，許多公有市場也是同樣慘境。

劉耀仁指出，北市今年紓困方案承租市有不動產做營業使用減租50%、住宅可減租20%，和去年紓困方案相同，但今年疫情更加嚴峻，鄰近的新北市公有市場攤商使用費可減租80%、3個月，還可視情況延長，北市府還有改善空間。

他認為，台北市財政比新北市更健全、市庫更豐厚，北市府應該要3個月租金全免，甚至還可再延長期限，以協助業者起死回生，現在檢討還來得及，且這對北市市庫影響不大，「沒有紓困何來振興」。

劉耀仁提到，經濟部今年為增加民眾消費誘因，並協助餐飲業者取得商機，推動餐飲業者行銷補助方案，詢問北市府是否要對此方案研議再加碼跟進，相關預算也應盡快編列並送議會審查。

台北市副市長黃珊珊答詢表示，因為這牽涉到所有北市公有店鋪，所以最初是依照捷運運量降幅而訂定減50%的標準，公有市場業者的陳情意見也都收到，會在振興方案增加相關預算協助。

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針對經濟部補助餐飲業方案是否跟進，黃珊珊說，因災害準備金不能用在振興，所以會用第二次追加預算方式進行，目前相關單位都正在研議中，也請議會給予支持。

柯文哲表示，這牽一髮動全身，降租並非僅公有市場而已，而是全部公有營業房舍；另外，補助餐飲跟進加碼部分，認為錢（預算）是可以挪動，但要怎麼挪，還要回去算算看，明天市政晨會先討論看看。（編輯：李錫璋）1110530