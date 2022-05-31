花蓮間歇豪雨翡翠谷前落石坍方 銅門大橋暫封閉
2022/5/31 15:23（5/31 16:11 更新）
花蓮氣象站通報豪雨特報，秀林鄉銅門村因豪大雨造成翡翠谷前防汛道路發生落石坍方、土石流，銅門派出所已將聯外道路及銅門大橋暫時封閉，目前改由銅門村7鄰方向通行。（吉安警分局提供）中央社記者李先鳳傳真 111年5月31日
（中央社記者李先鳳花蓮31日電）花蓮氣象站通報豪雨特報，秀林鄉銅門村因豪大雨造成翡翠谷前防汛道路發生落石坍方、土石流，銅門派出所已將聯外道路慕谷慕魚遊客中心前及銅門大橋暫時封閉，確保通行安全。
受到鋒面接近及西南風影響，氣象局針對花蓮發布豪雨特報，提醒宜蘭、花蓮注意大雷雨，可能有劇烈降雨、雷擊。
花蓮氣象站提醒，易有短延時強降雨，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲；山區慎防坍方、落石，低窪地區慎防積、淹水。
花蓮許多地區11時許就下起間歇性大雨，秀林鄉銅門村翡翠谷前防汛道路發生落石坍方、土石流，吉安警分局銅門派出所已將聯外道路及銅門大橋暫時封閉，目前改由銅門村7鄰方向通行。
秀林鄉公所表示，接獲民眾通報，立即出動怪手、小山貓、灑水車清理崩落於路面的土石。
秀林鄉長王玫瑰指出，翡翠谷旁聯外道路鄰近山區，每逢豪雨易造成土石崩落與坍方，已向中央爭取經費，公共工程委員會已同意補助新台幣1400萬元，將設置明隧道。
在明隧道工程完成前，近日逢梅雨季節，以致山壁土層含水量過高，造成土石鬆落沖積路面，由於破碎岩層易造成重複致災，若未再度發生豪大雨，預計明天恢復通行。（編輯：陳仁華）1110531
受到鋒面接近及西南風影響，中央氣象局31日針對花蓮發布豪雨特報，花蓮許多地區11時許下起間歇性大雨，秀林鄉銅門村翡翠谷前防汛道路發生落石坍方、土石流。（吉安警分局提供）中央社記者李先鳳傳真 111年5月31日
花蓮許多地區31日11時許下起間歇性大雨，秀林鄉銅門村翡翠谷前防汛道路發生落石坍方、土石流，秀林鄉公所表示，接獲民眾通報，立即出動怪手、小山貓、灑水車清理崩落於路面的土石。（秀林鄉公所提供）中央社記者李先鳳傳真 111年5月31日
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