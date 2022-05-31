阿里山林鐵鹿麻產車站 擬整修活化行駛蒸汽火車

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阿里山林鐵鹿麻產車站設於1910年，為大阪式建築的全檜木車站；目前四周長滿雜草、設施毀損，遭民代批評「不惜寶」。（何子凡提供）中央社記者蔡智明傳真 111年5月31日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣31日電）阿里山林鐵百年歷史鹿麻產木造車站，四周長滿雜草、設施毀損，遭民代批評「不惜寶」；林鐵及文資處表示，鹿麻產車站即將整修活化，並計畫行駛21號燃煤蒸汽火車帶動觀光。

具有百年歷史阿里山林鐵鹿麻產車站是阿里山林鐵3處木造車站之一，座落於嘉義縣竹崎鄉；縣議員何子凡今天告訴中央社記者，車站周邊環境雜草叢生，公共廁所還曾經被爆有吸毒針頭跟私密衣物，西元2006年4月整修過的站長宿舍，至今16年來從未開放公共使用。

何子凡說，鹿麻產車站設於1910年，為大阪式建築的全檜木車站。不規則、不對稱的建築美學搭配傾斜式設計的屋頂設計，不但別具特色，更是建築界的佳作，主管單位任其荒廢，實在是「不知寶、不惜寶」。

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阿里山林業鐵路及文化資產管理處副處長周恆凱接受中央社記者訪問表示，林鐵及文資處107年成立後積極推展鹿麻產車站觀光，除恢復列車停靠，110年完成整修工程規劃設計書圖及文資審議程序，並提報前瞻計畫，等經費核定，即可辦理發包施工，目前已規劃21號燃煤蒸汽火車行駛嘉義、鹿麻產及竹崎區間。

周恆凱說，鹿麻產車站及周邊環境均有定期清潔維護，因遇梅雨季節影響割草進度，雨勢趨緩後將立即整理。另外，鹿麻產車站廁所是在108年間發現有針頭及私密衣物，經裝設監視器並請警方加強巡查後，未再發生類似情事。（編輯：謝雅竹）1110531