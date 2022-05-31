基隆城博會6/10登場 4大展區逾百場精彩展演

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基隆市「2022城市博覽會」將在6月10日登場，4大展區包括國門（圖）、正濱、海科及沙灣展區，共有55個展覽、藝術裝置及逾百場精彩展演。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年5月31日

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（中央社記者王朝鈺基隆31日電）基隆市「2022城市博覽會」將在6月10日登場，共有4大展區高達55個展覽、藝術裝置及逾百場精彩展演，還有10條限定遊程，市長林右昌邀請民眾一同前來基隆，體驗城市魅力。

林右昌今天透過新聞稿表示，基隆市是台灣的起點，包括鐵路起點、國道起點、水準原點都在基隆，都市規劃和海洋政策等也是從基隆開始，這7年多來，他兢兢業業帶領市府團隊啟動一系列城市設計運動，逐步翻新基隆城市樣貌。

城博會的主展館位於西岸碼頭2號倉庫，作為城博會的入口展，將引領觀展者認識基隆，踏入這個已90年歷史的建物內，映入眼簾的特殊金屬材質，觀者步伐彷若踩出如追逐浪花的趣味聲響，模擬海港城市基隆的特別感受。

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市府觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，4大展區包括國門、正濱、海科及沙灣展區，有3大精彩亮點，首先，整個基隆城市都是展場，其次，不僅白天有展演活動，晚間的光雕秀更是絢爛奪目，最後是只有在基隆才看得到的海上觀展。

市府更串聯北北基共101家合作旅宿業者，合作餐廳及店家87家，在城博會期間提供不同優惠，還有限定伴手禮和水上遊程，各展區也會分別推出特色市集。「2022城市博覽會」將於6月10日到19日登場，官網（2022cityexpo.tw）今天上線，邀請大家線上挖掘城博會的繽紛展演，規劃屬於自己的特別遊程。（編輯：張銘坤）1110531