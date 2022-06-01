台南高中以下學校 6日起續實施線上教學1週

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（中央社記者張榮祥台南1日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續蔓延，台南市長黃偉哲今天宣布，台南市高中以下學校及公立幼兒園下週維持暫停實體授課、實施線上教學，時間是6月6日至12日。

黃偉哲今天下午在台南市COVID-19防疫記者會指出，疫情已面臨關鍵時刻，高峰也有向中南部移動趨勢，事後有待統計分析，但疫苗可提高保護力，降低死亡率及中重症是可以確定的。

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至於台南市高中以下學校及公立幼兒園6月6日至12日維持暫停實體授課，依舊實施線上教學；台南市政府教育局長鄭新輝進一步說明，台南市補習班、課照中心、非營利、準公共、私立幼兒園得配合家長需求，自主決定預防性停課方式和日期。

鄭新輝表示，各校所在區域若未受疫情影響，得經防疫專責小組決議，維持實體授課；暫停實體課程期間，學生得經校內防疫專責小組決議，返校參與重要學習及活動；家長若無法照顧，可將子女送到學校安置。（編輯：陳仁華）1110601