雨量增加 金門續行水資源建設避免限水危機

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金門縣長楊鎮浯（右2）2日上午在金門縣自來水廠、工務處和建設處等人員陪同下，前往視察金沙水庫和龍陵湖等湖庫，了解水情概況。中央社記者黃慧敏攝 111年6月2日

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（中央社記者黃慧敏金門縣2日電）金門縣長楊鎮浯今天視察湖庫時說，今年降雨較為豐沛，加上中國大陸引水適時補充，各湖庫蓄水量回升，民生用水穩定，但因全球氣候變遷，相關單位須超前部署，避免發生限水危機。

楊鎮浯上午在金門縣自來水廠、工務處和建設處等人員陪同下，視察金沙水庫和龍陵湖等湖庫，了解水情概況。自來水廠廠長張武達報告指出，金門去年及前年降雨量分別為477與472毫米，今年春雨及梅雨明顯較往年來得多，到5月底，地區降雨已達562毫米，已超過前2年的年總降雨量。

張武達表示，目前全金門13座水庫累計進帳約150幾萬噸，總水量提升約27%，總有效蓄水量約為380萬噸，約為總有效蓄水量的78%，以地區目前每日用水量約2萬多噸需求，自有水源水情尚稱穩定。

張武達並說明，水庫進水除了有賴今年上半年度充沛降雨量，去年水廠透過中央補助新台幣7000多萬的相關原水調度工程，適時引進的大陸原水補充，並完成湖庫間之原水調度機制，也發揮備援備載及穩定供水的效益。水廠已爭取中央前瞻2.0等計畫約新台幣4億元經費補助，繼續推動金門地區整體供水改善計畫。

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其中，湖庫清淤主要執行「榮湖及田浦水庫浚渫等周邊設施改善工程」，全案中央全額補助5000餘萬元，已在4月下旬完成發包，預計112年5月完工，到時將有效恢復湖庫蓄容並強化水利基礎設備。

自來水廠提到，地區水庫多屬於水獺等保育動物活動敏感區，也是多數鳥類棲息繁殖區域，為了減少對生態的衝擊，一改過往空庫陸挖模式，採取水中平台搭載加長臂的挖掘機，由水面浚挖方式進行清淤，施工階段水廠定期監測並勘查生態環境。（編輯：謝雅竹）1110602