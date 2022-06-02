更多編輯台推薦新聞：
賴清德購買「做戲的人」等書 以行動支持台北書展
文化

賴清德購買「做戲的人」等書 以行動支持台北書展

澳洲發現世界最大植物繁殖4500年 面積是曼哈頓3倍
國際

澳洲發現世界最大植物繁殖4500年 面積是曼哈頓3倍

統一發票111年3-4月中獎清冊 超商15元買飲料抱回千萬
生活

統一發票111年3-4月中獎清冊 超商15元買飲料抱回千萬

0至6歲兒童免費領快篩 攜帶證明、分流機制7大QA一次看
生活

0至6歲兒童免費領快篩 攜帶證明、分流機制7大QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
吳念真當40年做戲的人最想拍一清專案 國際書展分享黑道大哥趣談
首頁 / 地方

立委鄉長陳情釋迦保險 陳吉仲：朝有利農民規劃

2022/6/2 18:04（6/2 18:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
民進黨籍立委劉櫂豪（左）2日與台東主要釋迦產地的卑南鄉長許文獻（中）前往農委會，向主委陳吉仲（右）陳情，爭取釋迦農民權益。（劉櫂豪服務處提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年6月2日
民進黨籍立委劉櫂豪（左）2日與台東主要釋迦產地的卑南鄉長許文獻（中）前往農委會，向主委陳吉仲（右）陳情，爭取釋迦農民權益。（劉櫂豪服務處提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年6月2日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣2日電）立法委員劉櫂豪、台東縣卑南鄉長許文獻，今日向農委會主委陳吉仲陳情，爭取對農民最有利的釋迦保險；陳吉仲允諾朝有利農民方向規劃。

去年9月中國片面宣布台灣釋迦因檢驗出蟲害禁止輸入，台東的鳳梨釋迦超過9成輸出中國，受到嚴重衝擊，農委會推出多項方案協助農民解決困境，其中包括推出釋迦保險，不過在核算保險理賠時，出現差異。

劉櫂豪今天偕同台東主要釋迦產地的卑南鄉長許文獻前往農委會向陳吉仲陳情，爭取釋迦農民權益。

劉櫂豪表示，釋迦保險給付由農金局依照台東縣政府提報的產量數據計算核付，但出現理賠差異。許文獻則強調，未來的釋迦保險規劃應朝向對農民最有利的方案辦理。

劉櫂豪表示，陳吉仲允諾會詳加考量評估，下一期的釋迦保險方案會規劃朝向農民有利方向研議，轉作獎勵也會檢討現行規定，研議更優惠方案辦理。

陳吉仲也強調，已要求相關單位研議制訂未來政策，例如好釋平台的訂單執行流程，將研議能讓農民真正受惠，另外加工以及國外多元行銷的部分，也會加強辦理。（編輯：陳仁華）1110602

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族