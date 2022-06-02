大巨蛋排煙審查疑卡關 消防署：依法審查

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（中央社記者黃麗芸台北2日電）台北市都發局長黃一平今天表示，大巨蛋案煙控的排煙模擬仍在消防署進行審查；消防署今晚對此表示，本案依法審查且已函復遠雄公司補件，請台北市政府勿將相關責任再推給中央。

聯合報報導，台北市柯文哲今天列席台北市議會總質詢，國民黨台北市議員徐巧芯關心大巨蛋進度；黃一平指出，煙控的排煙模擬在消防署做審查，審查委員會還未通過，目前仍在等消防署審議結果。

消防署晚間發布新聞稿嚴正聲明，大巨蛋案因適用各類場所消防安全設備設置標準排煙設備規定有困難，依消防法性能式認可規定，改採火災模擬煙控設計及人員避難逃生安全驗證，向「內政部消防技術委員會」申請審核認可。

同時，因大巨蛋體育館煙控排煙模擬難釋消防安全疑慮，已請其再說明是否符合煙控模擬軟體的設計規定等6項補正資料，經原委員確認無誤後，提付委員會審議，消防署已於今天函復遠雄公司補件。

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消防署表示，本案審核認可由委員會（外聘機關代表、學者及專家等組成）基於客觀、公正原則，依法審查，請台北市政府勿將相關責任再推給中央。

消防署指出，後續將依遠雄公司提送補正資料，由委員會依審議程序辦理審議事宜，審議委員均具公共安全領域專業能力，署內向來以「確認相關消防設備確實符合消防安全」專業要求及意見，一切程序均合法公正，絕無故意刁難個案卡關情事，將全力協助加速行政審查作業事宜。（編輯：陳仁華）1110602