更多編輯台推薦新聞：
一週大事／中澳南太平洋外交角力、強尼戴普勝訴、AT-3失事...
生活

一週大事／中澳南太平洋外交角力、強尼戴普勝訴、AT-3失事...

迥異的認同與記憶 台灣能接棒香港紀念六四嗎？
兩岸

迥異的認同與記憶 台灣能接棒香港紀念六四嗎？

賴清德購買「做戲的人」等書 以行動支持台北書展
文化

賴清德購買「做戲的人」等書 以行動支持台北書展

0至6歲兒童免費領快篩 攜帶證明、分流機制7大QA一次看
生活

0至6歲兒童免費領快篩 攜帶證明、分流機制7大QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

高市20校釋出空間 供民眾停放車輛

2022/6/5 11:20（6/5 11:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
為增加停車供給，高雄市交通局輔導學校利用課餘時間釋出停車空間，至今共20校配合。（高雄市交通局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年6月5日
為增加停車供給，高雄市交通局輔導學校利用課餘時間釋出停車空間，至今共20校配合。（高雄市交通局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年6月5日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄5日電）為增加停車供給，高市交通局輔導學校利用課餘時間釋出停車空間，至今共20校配合；另也在校園興建地下或立體停車場，光武國小停車場預計9月完工、高雄高工停車場約明年底完工。

高市交通局今天發布新聞稿表示，交通局輔導民間業者利用民間土地申設停車場，截至今年5月底，已新增4場公有停車場及43場民營停車場，提供64格大型車位、3667格小型車位及342格機車位。

交通局表示，因市區可闢建停車場的空間有限，因此從94年起輔導學校，將校內停車空間於課餘時釋出供民眾停放，至今共20所學校釋出停車空間，提供35格大型車位、1445格小型車位及210格機車位，紓解周邊停車需求。

交通局指出，近期因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情因素，部分學校停車場暫停開放使用，待疫情趨緩後，將持續鼓勵學校釋出停車空間。

另外，近期交通局也與多校配合興建地下或立體停車場，如鼓山國小停車場去年已開放使用，光武國小停車場則預計今年9月完工、高雄高工停車場預計112年底完工。

交通局表示，針對停車需求高的區域，會持續尋找停車空間，與學校合作闢建停車場或輔導學校釋出停車空間，盼未來有更多學校與交通局合作。（編輯：謝雅竹）1110605

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族