高市20校釋出空間 供民眾停放車輛

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（中央社記者蔡孟妤高雄5日電）為增加停車供給，高市交通局輔導學校利用課餘時間釋出停車空間，至今共20校配合；另也在校園興建地下或立體停車場，光武國小停車場預計9月完工、高雄高工停車場約明年底完工。

高市交通局今天發布新聞稿表示，交通局輔導民間業者利用民間土地申設停車場，截至今年5月底，已新增4場公有停車場及43場民營停車場，提供64格大型車位、3667格小型車位及342格機車位。

交通局表示，因市區可闢建停車場的空間有限，因此從94年起輔導學校，將校內停車空間於課餘時釋出供民眾停放，至今共20所學校釋出停車空間，提供35格大型車位、1445格小型車位及210格機車位，紓解周邊停車需求。

交通局指出，近期因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情因素，部分學校停車場暫停開放使用，待疫情趨緩後，將持續鼓勵學校釋出停車空間。

另外，近期交通局也與多校配合興建地下或立體停車場，如鼓山國小停車場去年已開放使用，光武國小停車場則預計今年9月完工、高雄高工停車場預計112年底完工。

交通局表示，針對停車需求高的區域，會持續尋找停車空間，與學校合作闢建停車場或輔導學校釋出停車空間，盼未來有更多學校與交通局合作。（編輯：謝雅竹）1110605