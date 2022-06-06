桃市府攜手Xpark 簽署海洋動物救援意向書

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（中央社記者吳睿騏桃園6日電）桃園市政府今天與Xpark簽署「海洋野生動物救援合作意向書」，透過專業團隊及設備，提高救援成功率，隨後也在觀音濱海遊憩區，野放去年11月受傷擱淺的綠蠵龜「BOSS」。

鄭文燦致詞表示，桃園市成立16隊海岸巡護隊及3隊潛水隊，海洋志工除清除海洋垃圾，也協助推動海洋教育及生物救援，過去常有動物受傷擱淺，由於後送地點遠在基隆八斗子，市府因此拜會Xpark尋求合作，盼透過專業團隊及先進醫療設備，把握黃金救援時間，提升海洋生物照護量能。

台灣橫浜八景島股份有限公司（Xpark）董事長荒川潤表示，適逢聯合國「國家海洋日」將至，集團長期以來在日台都透過友善、生態的展示作法，致力推廣海洋保育觀念。與市府簽署合作備忘錄只是開端，未來將持續為海洋污染、海洋保育與社區營造共同努力，讓台灣的海洋更具生機與多樣性。

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鄭文燦與荒川潤共同簽署海洋野生動物救援合作意向書。Xpark專業保育人員帶領著小朋友，在觀音區的白玉海灘上，將去年11月28日在大園區海岸救援的綠蠵龜BOSS送回海洋，以行動落實環境與生命教育，共同守護海洋。

市府今天同步舉行草漯沙丘環境教育設施場所、海象監測站觀音白玉站揭牌，行政院海洋委員會海洋保育署長黃向文表示，今天3項活動都與「海洋保育」有緊密關係，環境教育可讓民眾認識海洋保護的重要性，海象監測站可協助處理海洋污染案件。（編輯：郭諭儒）1110606