基隆城博會聚展覽、市集與光雕美 10日登場

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基隆市「2022城市博覽會」將於10日盛大登場，7日舉辦B展區開幕記者會，B展區以修復後漁會正濱大樓為主要展場，看點有5大藝術展覽、3處多元市集、2件夜間光雕。圖為正濱大樓內展出作品。中央社記者王飛華攝 111年6月7日

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（中央社記者王朝鈺基隆7日電）基隆市政府今天舉辦城市博覽會B展區開展記者會，以修復後漁會正濱大樓為主要展場串聯基隆潮藝術，共5大展覽、3處多元市集、2件夜間光雕，將在10到19日帶給民眾藝術饗宴。

開展記者會下午在正濱漁港旁舉行，基隆市長林右昌致詞指出，城市博覽會將從10日到19日盛大展開，整個城市從他剛上任至今已有非常大的轉變，這個轉變並非偶然，也不是一蹴可及。

基隆市政府7日在正濱漁港旁舉辦城市博覽會B展區開展記者會，文化局指出，B展區看點有532，指的是5大藝術展覽、3處多元市集、2件夜間光雕。圖為漁會正濱大樓內展出基隆小吃文化。中央社記者王飛華攝 111年6月7日

他指出，轉變過程花費非常多心血，也集結非常多專業人士、在地年輕朋友，以及市府同仁及很多團體，最後促成了這件大家覺得完全做不到的事情。

林右昌說，過去基隆是以和平島周邊作為發展起點，基隆是台灣的起點城市，舊漁會大樓是台灣漁業現代化的起點，正濱漁港曾是全台灣最大的遠洋漁業基地。

他指出，因為一個歷史的契機，基隆區漁會把舊漁會大樓無償捐贈給市政府，他也很大膽地提出大基隆歷史場景計畫，把舊漁會大樓作為整個正濱觀光歷史廊帶的起點，一路連結到和平島。

基隆市「2022城市博覽會」將在10日登場，共有4大展區高達55個展覽、藝術裝置及逾百場精彩展演，其中B展區包含基隆漁會正濱大樓。中央社記者王飛華攝 111年6月7日

林右昌說，這次城博會很重要的特點是海上及夜間觀展，感謝各界幫忙才能夠促成，今年的潮藝術也會呈現不一樣內容，相信讓大家會非常驚豔，再加上與城市博覽會結合，整個展場會更豐富，包括萬國市集彙集北台灣最棒的餐車，相信會讓大家流連忘返。

林右昌受訪表示，基隆市在他上任前碰到很多困境，包括有史以來負債最高，整個城市的光榮感也是全台最低，失業率、離婚率、自殺率最高的城市，當時覺得有點百廢待舉，城市要改變光用嘴巴講沒有用，因為基隆的資源及條件缺乏，須在很短時間集中資源切入重點才有辦法扭轉趨勢。

林右昌說，就職前他已把基隆市整體擘劃好就是「1個核心、2個翅膀和基隆河谷廊帶」戰略，核心就是市港再生計畫，最明顯就是火車站周邊的改變，市府創造新的水岸及人本環境，昨天啟用的國門廣場就是代表。

林右昌表示，市府在建設國門廣場前做了許多相關建設，包括忠一路貫通接到中山一、二路及火車站南站廣場、轉運站、國光客運臨時站都是相關配套，藉由國門廣場建設，火車站前圓環也做了新的改變等，雖然最後大家看到的是很漂亮的國門廣場，但其實是經過6、7年逐步推動。

林右昌說，基隆市如今在都市環境上有著文化及歷史元素，潮藝術或大基隆歷史場景計畫，翻轉過去文化部門在市政屬於弱勢角色，市府改放到最優先，以文化及歷史作為主軸與核心，由其他單位協助、配合，這次城市博覽會B展區可以看到這麼多成果不是天上掉下來，其實是經過配套及串聯，更重要把文化及歷史施政主軸變成各局處團隊精神與靈魂。

此外，林右昌指出，基隆市曾負債達有史以來最高的新台幣124億元，負債比達47.36%，是全國第3高，現在已降到70億元以下，這是非常了不起成就，已從最後1名的城市變成前段班，讓市民更有自信，相信基隆做得到，其他城市當然也可以做得到。

基隆市政府文化局長陳靜萍表示，B展區看點有532，指的是5大藝術展覽、3處多元市集、2件夜間光雕。5大藝術展覽，包含「2022基隆潮藝術、水產市－被漁滋養的海事盛地、有一種味道在基隆上岸、眺望大基隆歷史場景、西班牙諸聖教堂考古遺址展示」。

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3處多元市集，富含「正濱海口味、大基隆。市、原民市集」；2件夜間光雕則是夜晚壓軸，分別是「阿根納造船廠－港邊的煙與結構」及「海派浪漫光雕秀」。

基隆市政府觀光及城市行銷處長曾姿雯指出，除了白天的潮藝術，入夜後更有不容錯過的「海派浪漫光雕秀」，今年光雕展演不僅有滿滿的基隆意象，還邀集853件小朋友作品，變成光雕秀展演的一部分；此外，還擴大邀請全國民眾共創，入選作品都有機會成為海派浪漫光雕秀展演的一部分。（編輯：戴光育）1110607

基隆市「2022城市博覽會」將於10日起展開，7日舉行B展區開幕記者會，B展區以修復後漁會正濱大樓為主要展場，還有基隆潮藝術及海派浪漫光雕秀等活動。圖為B展區大樓內展出魚類標本創作。中央社記者王飛華攝 111年6月7日

基隆市政府7日在正濱漁港旁舉辦城市博覽會B展區開展記者會，以修復後漁會正濱大樓為主要展場串聯基隆潮藝術。圖為正濱大樓內展出基隆咖啡文化。中央社記者王飛華攝 111年6月7日

基隆市「2022城市博覽會」將於10日起盛大展開，市府7日舉辦B展區開幕記者會，B展區包含舊漁會正濱大樓、正濱漁港及和平島等區域。圖為B區主要展場基隆舊漁會正濱大樓內展出作品。中央社記者王飛華攝 111年6月7日

基隆市「2022城市博覽會」將於10日到19日登場，7日舉辦B展區開幕記者會，B展區以舊漁會正濱大樓為主要展場，串聯基隆潮藝術等活動。圖為正濱大樓布滿漁網的中庭。中央社記者王飛華攝 111年6月7日

2022城市博覽會10日將在基隆登場，市府7日在正濱大樓外廣場舉行記者會，市長林右昌致詞時闡述正濱漁港歷史。中央社記者王飛華攝 111年6月7日