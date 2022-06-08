關懷包出現麻辣拌麵 中市府道歉允諾檢討

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（中央社記者趙麗妍台中8日電）有確診民眾在網路爆料，收到台中市政府的關懷包內含麻辣拌麵，台中市議員周永鴻指出，確診者常有喉嚨痛、腹瀉等症狀，完全不適合吃辣，民政局長吳世瑋道歉，將檢討改善。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，個縣市政府分送防疫關懷包給確診民眾，民進黨籍台中市議員周永鴻今天指出，有民眾在批踢踢BBS站台中板抱怨，收到的關懷包裡面居然有麻辣拌麵。

周永鴻指出，COVID-19 Omicron病毒株最常見的症狀有喉嚨刺痛、加上流鼻涕、鼻水，部分確診者可能伴隨腹瀉，都不適合吃辣，市府的關懷包卻準備麻辣拌麵，只會加重症狀，對確診者非常不貼心。

周永鴻批評，市府每個關懷包成本新台幣320元加上80元運費，市府日前發出的關懷包花費6000多萬，現在還要追加近億元預算準備關懷包，卻在關懷包放進會加重確診者症狀的麻辣拌麵，不僅讓確診民眾困擾，更是浪費公帑。

民政局長吳世瑋表示，關懷包從去年就開始配送，目前已送出29萬包，市府非常盡心準備，關懷包內含泡麵、八寶粥、沖泡食品、餅乾、保久乳等物資，今年也有提供快篩試劑，內容豐富，民眾有需求也可跟里幹事要求借用血氧機與溫度計。

吳世瑋指出，經查，廠商上周確實有將一些麻辣品項放進關懷包，對此，民政局道歉並檢討改善。（編輯：屈享平）1110608