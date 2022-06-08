業者擬設黑水虻養殖場消化廚餘 花蓮光復居民反彈

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花蓮縣禁用廚餘養豬，有業者規劃在光復鄉太巴塱部落設置黑水虻養殖場消化廚餘，8日舉行地方說明會，但簡報過程中有不少民眾站起來高喊反對，認為恐有空氣及水源污染疑慮。中央社記者張祈攝 111年6月8日

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（中央社記者張祈花蓮縣8日電）花蓮禁止廚餘養豬，有業者規劃在光復鄉太巴塱部落設置黑水虻養殖場消化廚餘，當地居民認為有空氣及水源污染疑慮，反對設置；業者表示，採密閉式養殖，幾乎零污染，會持續與地方溝通。

昇正環保生技公司今天在花蓮縣光復鄉已停業的日豐磚仔窯場舉行說明會，負責人李興智指出，禁止廚餘養豬後，廚餘改以掩埋或焚燒方式處理，費用高且污染環境。

李興智指出，3年前獲環保局核可，在花蓮市做試驗場養蟲，已成功改進為沒有污水、污泥，可控制酸臭味的零污染技術，因設置黑水虻養殖場需工廠用地，地點才選定已歇業的磚仔窯場。

李興智表示，規劃將以室內養殖，設有負壓隔離式養殖區，不僅對環境友善，黑水虻的糞便、蟲體也都可以再利用。

簡報過程中，不少民眾站起來喊反對，還有人自備音響、麥克風表達反對訴求。國民黨籍花蓮縣議員賴國祥認為，花蓮中、南區廚餘量一定沒有市區多，養殖場應設置在廚餘量較多的地區，強烈要求廠商離開部落，若執意設置，不排除更激烈抗爭。

太巴塱社區營造協會理事長蕭明山說，說明會沒有清楚交代養殖場對環境的影響，廚餘運送會經過部落，廚餘放置的惡臭也會影響生活品質，干擾原本寧靜的部落生活，族人承受不起。

面對居民一面倒反對，李興智表示，願意花時間與地方溝通，盼能以互惠共好方式運作。（編輯：張雅淨）1110608