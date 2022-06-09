高屏溪攔河堰濁度升高 南化水庫等水源補足供水

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（中央社記者蔡孟妤高雄9日電）高雄山區連日降雨，造成高屏溪攔河堰河道濁度飆高，減量取水約10萬噸，不過南化水庫蓄水量也升高，甚至溢流，水公司取有餘補不足，近日調度南化水庫等水源補足高屏溪攔河堰減供水量。

受梅雨鋒面影響，山區連日降雨，導致高屏溪攔河堰河道濁度飆高，昨天一度高達30000NTU，隨著今天雨勢趨緩，傍晚降為8000NTU，但仍影響淨水場處理供水。

台灣自來水公司第七區管理處副處長徐志宏今天接受中央社記者訪問表示，高雄市一天民生用水約120萬噸至125萬噸，高屏溪攔河堰河道濁度升高，攔河堰地面水供應由每天55萬噸降到45萬噸。

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不過高雄市供水來源多元，徐志宏說，已調南化水庫聯通管、伏流水、地下水、澄清湖水庫等水源，調配供水，高雄市用水不受影響。

此外，雨量多，南化水庫蓄水量也跟著升高，今天蓄水量比昨天略降近3%，但仍高達94.3%。徐志宏說，南化水庫近日甚至出現溢流情形，近幾週均從南化水庫調度約40萬噸水供應高雄用水，充分運用水資源，也節省電力支出。（編輯：陳仁華）1110609