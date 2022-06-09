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澎湖單日確診創新高 首例染疫孕婦產女平安

2022/6/9 18:19
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（中央社澎湖縣9日電）本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續升溫，澎湖縣政府今天公布新增204例確診，創下單日新高，所幸都是輕症，目前累積確診為4100例，而首例確診孕婦順利產下女嬰，母女均安。

澎湖縣政府表示，一名孕婦因同住家人呈陽性，昨晚到三總澎湖分院待產，經醫院PCR檢測也為陽性，隨後深夜順利在三總澎湖分院專責病房內產下女嬰，母女均安，是疫情爆發以來首例確診產婦順利生產個案。

澎湖縣長賴峰偉對三總醫療團隊的合作表達感謝，也歡迎小女嬰成為澎湖的一份子，祝福母女平安。

澎湖縣政府表示，204例確診中，外縣市1例、外籍人士9例，其餘194例均為澎湖籍，年紀最小是只有5個月大的嬰兒，最年長是98歲男性。

澎湖縣政府說明，今天新增案例有4例收治集中疫疫所、1例收治於部立澎湖醫院，其餘199例採居家照護。

澎湖縣政府指出，目前累積確診有4100例，收治中個案為1108人，解隔有2988人。（編輯：張芷瑄）1110609

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