送確診者關懷包要簽收里長心驚 中市府：不強制

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中10日電）台中市部分行政區由里長協助送關懷包給確診者，但民進黨中市議員邱素貞接獲里長反映，盼能取消確診者簽收手續。中市府表示，無強制簽收規定，可以彈性措施處理。

台中市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診個案今天新增1萬32例，居全國最多，為加速發送關懷包，市府1日起委由里長協助，邱素貞接獲里長反映，有區公所要求簽收證明，但面對確診者簽名接觸過的東西，讓里長們有些心驚。

邱素貞指出，同住家人全確診了怎麼簽名？里長們擔心增加染疫風險，有的里長則想出變通辦法，將關懷包放在確診者住家門口拍照存證。為避免里長擔憂，邱素貞要求市府取消簽收手續。

對此，台中市民政局接受記者採訪時表示，為加速家戶關懷包配發速度，目前台中市有20區的里長加入協助派送行列。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

民政局指出，並無強制簽收規定，事前已向里長宣達關懷包交付確認彈性措施，包括里長可與個案電話聯繫徵得同意後，由親友、鄰居或管理員代為簽收，或放置於某特定地點（如無人管理室、住家門口、公寓1樓門口等）拍照佐證為憑；如均無人可協助代收，則可由里、鄰長代簽收。

民政局表示，關懷包交付彈性措施已多次向區公所宣達，將再轉請區公所加強宣達，以消除里長心中疑慮。（編輯：郭諭儒）1110610