台東首個狩獵自主管理組織成立 傳承布農族文化

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台東林管處11日協助布農族獵人成立「台東縣崁頂村傳統狩獵文化生態永續發展協會」，獵人鳴槍宣告組織成立，未來將持續在台東林管處及輔導團隊持續陪伴下，逐步推動及落實符合狩獵傳統文化、生態保育及資源永續經營等內涵的自主管理機制。（台東林管處提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年6月11日

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（中央社記者盧太城台東縣11日電）林務局台東林管處今天協助布農族獵人成立「台東縣崁頂村傳統狩獵文化生態永續發展協會」，這也是台東第一個由部落狩獵者組成的狩獵文化及自主管理組織。

台東林管處攜手台東縣海端鄉崁頂、紅石部落約40名族人及獵人今天召開成立大會。台東林管處長吳昌祐致贈以國產材柳杉製作的協會牌誌，表達祝賀。

台東林管處發布新聞稿表示，過去原住民族狩獵活動屢受關注，但根據民國110年5月7日大法官釋字第803號解釋指出「原住民族依循其文化傳承而從事非營利自用狩獵活動，屬於原住民族文化權利之重要內涵」。

林務局指出，自多年前即積極透過各林管處推動示範性計畫，輔導有意願的原住民族部落建立狩獵自主管理機制。

自主管理機制除參考科學系統化的野生動物族群監測資料、永續利用野生動物資源外，也可結合部落傳統自然智慧傳承原住民族狩獵文化。

吳昌祐表示，台東林管處自109年7月起與海端鄉崁頂村紅石、崁頂等2部落合作，透過輔導團隊進駐陪伴，藉由耆老訪談、狩獵量自主回報及自動照相機監測等方式，釐清部落傳統獵場、狩獵路線，確認獵團運作模式及估算狩獵活動前後野生動物的族群變化。

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吳昌祐指出，並輔導2部落族人共同草擬狩獵公約，歷經1年多陪伴與部落族人共同努力下，今日正式成立狩獵自主管理組織，未來更將持續在台東林管處及輔導團隊持續陪伴下，逐步推動及落實符合狩獵傳統文化、生態保育及資源永續經營等內涵的自主管理機制。

協會表示，崁頂村傳統狩獵文化生態永續發展協會成立，旨在傳承布農族傳統文化，將自然資源、文化、土地與組織發展結合在一起，希望藉由狩獵協會的成立，凝聚部落共識、發展部落狩獵自主管理，並建構起與公部門、學術單位3方合作的協力平台。（編輯：戴光育）1110611