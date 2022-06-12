新北13日起逾9成學校採實體上課

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北12日電）隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，新北市上週雖仍有4成3學校採線上課程，但13日起全市340所公私立高國中小，有94%的學校將採實體課程。

隨著疫情趨緩，上週（6月6日至10日）雖有部分學校因畢業典禮、接種疫苗而恢復實體上課。但全市340所公私立高國中小，仍有4成3、146校實施居家線上學習。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

教育局表示，6月底前每週都會召開全巿教育防疫會議，提供學校高低風險判斷最新疫情資訊，彈性授權學校經校內防疫會議通過調整授課模式。經調查，13日到17日，全市有94%、321所學校實施實體課程。

教育局表示，受到疫情影響程度降低，少數學校考量仍有師生確診而產生排課及學生照顧問題，採居家線上學習。另外，部分國高中下週規劃疫苗施打，為避免學生確診造成無法施打，以及考量疫苗施打後2天採線上教學，因此，部分學校仍決議下週全校實施居家線上教學。（編輯：方沛清）1110612