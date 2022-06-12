更多編輯台推薦新聞：
書評／從《修正》到《十字路》 法蘭岑的家庭悲喜劇與救贖
文化

書評／從《修正》到《十字路》 法蘭岑的家庭悲喜劇與救贖

入境檢疫3+4新制6/15上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡
生活

入境檢疫3+4新制6/15上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡

赴烏克蘭側記》中央社記者見證民眾誓不屈服 採訪證一度被標成中國
國際

赴烏克蘭側記》中央社記者見證民眾誓不屈服 採訪證一度被標成中國

確診別為後遺症焦慮 長新冠發生機率、如何緩解QA一次看
生活

確診別為後遺症焦慮 長新冠發生機率、如何緩解QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

新北13日起逾9成學校採實體上課

2022/6/12 19:06
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北12日電）隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，新北市上週雖仍有4成3學校採線上課程，但13日起全市340所公私立高國中小，有94%的學校將採實體課程。

隨著疫情趨緩，上週（6月6日至10日）雖有部分學校因畢業典禮、接種疫苗而恢復實體上課。但全市340所公私立高國中小，仍有4成3、146校實施居家線上學習。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

教育局表示，6月底前每週都會召開全巿教育防疫會議，提供學校高低風險判斷最新疫情資訊，彈性授權學校經校內防疫會議通過調整授課模式。經調查，13日到17日，全市有94%、321所學校實施實體課程。

教育局表示，受到疫情影響程度降低，少數學校考量仍有師生確診而產生排課及學生照顧問題，採居家線上學習。另外，部分國高中下週規劃疫苗施打，為避免學生確診造成無法施打，以及考量疫苗施打後2天採線上教學，因此，部分學校仍決議下週全校實施居家線上教學。（編輯：方沛清）1110612

延伸閱讀
新北增確診1萬668人 市府擬6/1正式說明疫情走勢新北：疫情逐漸緩和 盼防疫到更穩定新增1萬4848例 新北：20天來新低
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族