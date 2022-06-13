八音才子黃文擇病逝 張麗善不捨布袋戲傳奇人物

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（中央社記者蔡智明雲林縣13日電）有「八音才子」美譽的黃文擇昨天病逝，雲林縣長張麗善今天到靈前上香，並在網路發文悼念「黃文擇大師，台灣布袋戲的傳奇人物，在昨晚辭世，令人不捨」。

黃文擇配音的霹靂布袋戲素還真，陪伴無數人成長，他逝世消息一出，引發戲迷在網路上一片惋惜哀悼聲。張麗善今天到虎尾鎮黃文擇住家靈前上香，慰問家屬，並在臉書（Facebook）發文悼念。

張麗善指出，「昨晚得知他的離去後，我內心相當惆悵，67歲的他，去年3月12日我們一起參加布袋戲傳習中心的動土典禮，當時看您精神很好，去年您剛完成電影素還真的配音工作，我還特地前往參加首映會，沒想到消息來得這麼突然。」

張麗善表示，黃文擇為已故國寶大師黃海岱布袋戲家族的第3代成員，人間國寶黃俊雄大師的次子，因其聲線多變，外號「八音才子」，他是布袋戲配音界的第一號人物，與其兄黃強華共創霹靂布袋戲，創造素還真，還從電視布袋戲跨足電影，一舉將布袋戲推向國際。

張麗善指出，今年霹靂推出的系列電影「素還真」好評口碑不斷，更入圍2022台北電影節四大獎項，黃文擇除負責聲音演出，也入圍傑出技術獎。他曾為3000多個角色配音，成就不少經典布袋戲人物，黃文擇的名字將永久留存在戲迷心中。

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雲林縣文化觀光處長陳璧君告訴中央社記者，黃文擇配音的素還真經典台詞「半神半聖亦半仙，全儒全道是全賢，腦中真書藏萬卷，掌握文武半邊天」，布袋戲迷都能朗朗上口，近年來縣府與霹靂國際多媒體共同策辦雲林國際偶戲節開幕音樂會。

黃俊雄嫡傳弟子黃世志也在臉書悼念師兄黃文擇，黃世志說，曾經一起共事為布袋戲努力，在製作「黑河戰記、聖石傳說、火爆球王、天子傳奇」等節目時，師兄除了忙於素還真劇集配音外，還不時撥空關心指導口白，點點滴滴烙印在心，永別了。（編輯：戴光育）1110613