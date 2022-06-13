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新竹馬偕醫院獲贈智能防疫門 在地企業攜手送愛

2022/6/13 19:08（6/13 19:21 更新）
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新竹市地方企業13日共同捐贈智能潔淨系統防疫門給新竹馬偕紀念醫院，期盼藉由防護消毒產品，能給醫護人員多一層保障。中央社記者郭宣彣攝 111年6月13日
新竹市地方企業13日共同捐贈智能潔淨系統防疫門給新竹馬偕紀念醫院，期盼藉由防護消毒產品，能給醫護人員多一層保障。中央社記者郭宣彣攝 111年6月13日
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（中央社記者郭宣彣新竹市13日電）新竹市地方企業今天共同捐贈智能潔淨系統防疫門給新竹馬偕紀念醫院，讓民眾與醫護人員進出時，能全身自動消毒，降低COVID-19感染風險。

因應國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，為提升防疫量能，新竹中信房屋攜手創淨科技、新竹菁華扶輪社致贈智能潔淨系統防疫門給新竹馬偕紀念醫院，以及抗菌修復護手霜給醫護人員，今天舉辦捐贈儀式。

新竹中信房屋總經理蘇俊逸致詞指出，有感於疫情延燒，在第一線的醫護人員頻繁進出醫院，期盼藉由防護消毒產品，能給醫護人員多一層保障。

創淨科技執行長陳建宏表示，智能防疫門可以加強消毒，醫護人員也因常清潔消毒手部，造成皮膚乾癢、緊繃等情形，因此捐贈抗菌修護系列護手霜，為辛勞的醫護人員打氣加油。

馬偕醫院指出，現在已在醫院門口安裝智能潔淨系統防疫門，讓醫護人員、民眾進出醫院時，都能先經過防疫門噴霧全身消毒、防疫，感謝地方企業的愛心。（編輯：戴光育）1110613

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