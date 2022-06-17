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台中市22日開快打站 長者打第4劑可領快篩劑及禮券

2022/6/17 16:03
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（中央社記者蘇木春台中17日電）台中市政府今天表示，22日起將開設快打站，開放設籍台中市65歲以上長者、55歲以上原住民，施打第4劑莫德納疫苗，預估全市約17萬人可施打，施打者可獲得快篩劑與禮券。

中市府今天下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情指揮中心線上防疫記者會，台中市長盧秀燕在會中表示，台中市新增8323例本土確診個案。

盧秀燕說，台中市疫情仍處於高原期，為提升城市防護力及個人保護力，將開放設籍台中市65歲以上長者、55歲以上原住民，施打第4劑莫德納疫苗，預估全市約17萬人可施打。

盧秀燕指出，將在6月22、23日啟動45處快打站，由公所造冊統一發放通知單，完成接種可獲得2劑快篩試劑，和價值新台幣500元的禮券。若65歲以上長者、55歲以上原住民，有前3劑疫苗需要補打，也歡迎前往快打站。

另外，有部分65歲以上長者、55歲以上原住民，第3劑疫苗是在外縣市施打，台中市沒有相關資料，無法主動造冊通知，也可直接前往快打站，施打第4劑莫德納疫苗。

至於兒童莫德納疫苗接種第2劑的部分，盧秀燕說，經初步意願調查，共有1萬3075名學童有施打意願，學校已全數安排造冊，市府將在6月18日及19日，開設26處「校園兒童疫苗快打站」，請學童依學校通知時間地點前往接種。

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此外，盧秀燕宣布，市府將啟動第5波快篩試劑發放計畫，預計6月20日起，針對65歲以上長者（含55歲以上原住民）、醫事人員、經濟弱勢身障者、民生零售職業工會、長照居服機構、特境及脆弱家庭、美容美髮按摩職業工會、產後護理機構、自主防災社區、餐飲小吃職業工會等10類人員，發放每人2劑，約58萬人受惠。

針對市府先前啟動第2輪「醫起守護」篩檢計畫，衛生局長曾梓展說明，6月13日至16日間，已完成篩檢152家長照機構、8963人，陽性人數401人、陽性比例約4.5%。（編輯：黃世雅）1110617

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