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台中兒童莫德納第2劑疫苗 26個快打站開打

2022/6/18 14:13（6/18 14:36 更新）
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台中市政府18、19日開設26個校園兒童疫苗快打站，提供第1劑接種莫德納疫苗的兒童接種第2劑。中央社記者趙麗妍攝 111年6月18日
台中市政府18、19日開設26個校園兒童疫苗快打站，提供第1劑接種莫德納疫苗的兒童接種第2劑。中央社記者趙麗妍攝 111年6月18日
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（中央社記者趙麗妍台中18日電）台中市政府開設26個校園兒童疫苗快打站今天開打，現場播放卡通安撫小朋友情緒；1名小朋友的媽媽未帶小黃卡，無法陪同入場，市長盧秀燕暫代小朋友媽媽陪打。

台中市政府今、明天開設26個校園兒童疫苗快打站，提供第1劑接種莫德納疫苗的兒童接種第2劑。市長盧秀燕前往登記接種人數最多的松竹國小站視察。

兒童疫苗快打站開放家長陪同，為小朋友的安全，家長須出示施打3劑的證明，如小黃卡、手機顯示等，若無施打3劑證明，家長不得入內。1名林姓學童因媽媽未帶小黃卡，現場也無法掃描接種證明，無法陪同入場，盧秀燕暫代小朋友的媽媽，陪同他接種疫苗，讓在場外的家長相當感謝。

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盧秀燕接受媒體聯訪指出，市府與學校合作利用週末家長比較有時間的時候，開設26個兒童疫苗快打站，現場有冷氣、播放卡通及工作人員提供服務，台中市第1次開設兒童疫苗快打站，今天施打秩序良好。

教育局統計，6至11歲兒童符合第2劑接種資格，向學校登記至各快打站接種疫苗，約有1萬3000多人。5月21日前已接種第1劑莫德納疫苗的兒童，有意願接種第2劑者，都可在各快打站開站時間內前往快打站接種第2劑疫苗。（編輯：方沛清）1110618

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