護佑太平島官兵媽祖回鑾 新港奉天宮盛大迎接

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（中央社記者蔡智明嘉義縣18日電）嘉縣新港奉天宮媽祖5年前分靈至南沙群島太平島護佑官兵，今天在太平島前指揮官王茂霖等人護持下千里回鑾奉天宮，獲盛大迎接；王茂霖說，願媽祖保佑永固海疆、永盛太平。

太平島媽祖2016年12月從奉天宮分靈，上週首次休假搭海巡署巡防艦經3天2夜航行返抵高雄港，暫時安奉高雄天元旨真宮，今天上午吉時與同時分靈的千里眼、順風耳將軍、金虎爺將軍，回鑾新港奉天宮進香。

新港奉天宮董事長何達煌與董監事、新港鄉長林茂盛、大林鎮長簡志偉、嘉義縣政顧問呂文正和報馬仔、哨角隊等陣頭，數百人在奉天宮牌樓前接駕。

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陪同太平島媽祖「回娘家」的現任海巡署東南沙副分署長、前太平島指揮官王茂霖接受媒體聯訪說，「媽祖駐駕太平島發揮神力，人安、事事都平安，祈願媽祖保佑永固海疆、永盛太平。」

何達煌表示，7月3日太平島媽祖將坐船返回太平島，繼續保佑駐太平島海巡官兵，奉天宮提供100斤肖楠木製成的香，給官兵帶回祭拜媽祖。也祈求媽祖庇佑國家風調雨順太平，大家大發財，疫情早日消散。（編輯：郭諭儒）1110618