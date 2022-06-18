北市夜間動物園7/9起展開 還有暑期營隊報名中

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（中央社記者陳怡璇台北18日電）北市動物園7月9日到8月27日，共8個週六可用30元購買星光票，體驗夜間動物園，還推出6種主題、共18梯次營隊報名中。暑假期間，北市天文館、圖書館也有天文相關活動可參加。

北市教育局新聞稿指出，台北市立動物園今年暑期營隊活動，從7月21日至8月16日，有「2022食農教育－農村生態體驗活動」、「甲蟲森林」、「野調者聯盟」、「水陸雙棲先鋒隊」、「動物保育員」及「動物醫生」體驗營，活動對象年齡層從國小中年級到高中，推出6種主題共18個梯隊可報名。

教育局表示，不論想親身體驗保育員、獸醫師及野外調查工作，還是想了解暑假期間最夯的甲蟲大隊，歡迎來體驗。

動物園今年7月9日至8月27日在週六夜間開放，民眾可於下午4時至晚間8時購買新台幣30元的星光票，共8個週六，每週都有不同主題活動，體驗不一樣的夜間動物園。

此外，北市天文館依年齡推出1至4天不同的營隊活動，7月11日至30日還有線上高中職天文營，對天文有興趣的高中職學生，都能在3週內認識基礎天文學，成績合格者頒發研習證明。

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北市立圖書館7月1日起至8月29日辦理「仲夏閱星夢」兒童及青少年暑期閱讀活動，帶來一系列「天文學」主題精彩活動，透過書本認識浩瀚無垠的宇宙。

系列活動以「集合吧！宇宙時空派對」為主軸，除遊戲式的「探索宇宙任務卡」外，更規劃科普講座、動態繪本故事、體驗遊戲和手作。搭配暑期主題書展、線上電子書閱讀挑戰、星空繪本故事屋及星空小博士信箱等豐富活動，以浩瀚繁星點綴夏日。（編輯：郭諭儒）1110618