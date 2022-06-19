五甲尾滯洪池完工 水域設光電系統7月送電

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高雄市岡山區五甲尾滯洪池今年初完工，周邊抽水站改善工程預計明年4月完工，市長陳其邁（前左）19日上午率水利局團隊及區公所人員等前往視察，並當場指示水利局，積極趕辦各項排水整治工程如期如質完工。（高雄市水利局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年6月19日

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（中央社記者蔡孟妤高雄19日電）岡山區五甲尾滯洪池今年初完工，周邊抽水站改善工程預計明年4月完工，高雄市長陳其邁表示，五甲尾滯洪池搭配抽水機及附近支流整治，可大幅改善當地易淹水問題。

陳其邁上午率水利局團隊及區公所人員，會同多名當地議員等人，視察嘉興五甲尾滯洪池及抽水站改善工程。水利局表示，五甲尾滯洪池今年1月完工，周邊抽水站改善工程等預計明年4月完工。

陳其邁說，岡山部分地區民眾常遭受淹水之苦，五甲尾滯洪池完工後，搭配如潭底抽水機、嘉興里附近支流整治等，可大幅解決當地易淹水問題。

陳其邁也當場指示水利局，積極趕辦各項排水整治工程如期如質完工，尤其是滯洪池搭配抽水站聯合操作，今年要發揮治水成效，汛期期間要落實各項防汛準備工作，同時注意執勤人員安全。

水利局表示，岡山嘉興、潭底地區一帶土庫流域周遭已有改善，但近年來受極端氣候影響，仍有局部積淹水情形發生，為改善此一問題，中央與地方攜手合作投入約11億元治水經費，各項工程已陸續完工。

水利局表示，其中包括年初完工的五甲尾滯洪池，滯洪池面積12.5公頃，滯洪量60萬噸，防洪時搭配抽水站聯合操作，透過水情中心智慧防汛監控，發揮滯洪池最大功能，改善嘉興潭底社區淹水。

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水利局指出，五甲尾滯洪池除有蓄水滯洪功能，區內也設置休憩坐椅、環池道路，並配合工務局橋科園區聯外道路拓寬工程，移植白千層及印度紫檀等喬木300株等到區內種植。

此外，水域空間也開發太陽光電發電系統設置容量約5MW，年發電量可達675萬度，已於今年6月底完成，預計7月送電，為市庫產生年收益新台幣675萬元，達滯洪池空間多元使用目標。（編輯：謝雅竹）1110619