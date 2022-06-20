基隆4市長選將願辯論 謝國樑提在地中嘉吉隆主辦

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國民黨基隆市長參選人謝國樑（圖）日前提出「市政公開辯論會」，另3名參選人均表達願意參與，謝國樑20日提議由在地的中嘉吉隆有線電視主辦，一來中嘉吉隆過去就有辦理政見發表會經驗，二來也充分瞭解基隆在地議題，相當適合擔任主辦單位。（謝國樑提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年6月20日

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（中央社記者王朝鈺基隆20日電）國民黨基隆市長參選人謝國樑日前提出「市政公開辯論會」，另3名參選人均表達願意參與，謝國樑今天提議由在地的中嘉吉隆有線電視主辦，他會盡快拜訪中嘉吉隆，盼能順利促成。

民進黨選對會18日建議徵召立委蔡適應參選基隆市長，蔡適應昨天受訪表達樂意參加辯論會；時代力量15日宣布提名基隆市議員陳薇仲參選基隆市長，陳薇仲16日帶著「公開辯論承諾書」向謝國樑表達願意參加辯論會。

而決心以無黨籍參選基隆市長的前國民黨基隆市黨部主委黃希賢對於辯論會也曾表達不畏戰、不怯戰，更樂見其成。

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謝國樑今天透過新聞稿表示，目前各參選人皆有參與辯論會的共識，這絕對是件好事且深具意義。他認為應請具有公信力的媒體單位主辦，建議請基隆在地的中嘉吉隆，一來中嘉吉隆過去就有辦理政見發表會經驗，二來也充分瞭解基隆在地議題，相當適合擔任主辦單位。

謝國樑並建議，這場辯論會可以邀請深耕在地媒體人擔任提問人，例如三大報及資深地方記者都會是合適人選，他會盡快拜訪中嘉吉隆，也會多詢問媒體意見，期望能夠順利促成。（編輯：戴光育）1110620