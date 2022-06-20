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遭控未掌握確診狀況 中監：指控與事實不符

2022/6/20 18:50（6/20 19:21 更新）
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台灣民眾黨台中市黨部20日在台中監獄外召開記者會表示，接獲受刑人的母親陳情，台中監獄內有受刑人疑似出現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）感染症狀，中監沒有掌握，也沒有快篩劑可供使用。（台灣民眾黨台中市黨部提供）中央社記者蘇木春傳真 111年6月20日
台灣民眾黨台中市黨部20日在台中監獄外召開記者會表示，接獲受刑人的母親陳情，台中監獄內有受刑人疑似出現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）感染症狀，中監沒有掌握，也沒有快篩劑可供使用。（台灣民眾黨台中市黨部提供）中央社記者蘇木春傳真 111年6月20日
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（中央社記者蘇木春台中20日電）有受刑人母親向台灣民眾黨反映，台中監獄有受刑人疑似出現確診症狀，中監卻沒掌握；中監表示，皆依規定監測受刑人身體狀況並備快篩試劑，相關說法與實際狀況不符。

台灣民眾黨台中市黨部西屯區主任張仲翹，今天與南屯區主任洪鑫任、北屯區主任邱于珊等人，在台中監獄外共同召開記者會。

張仲翹會中表示，他接獲受刑人的母親陳情，台中監獄內有受刑人疑似出現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）感染症狀，中監沒有掌握，也沒有快篩劑可供使用，台中監獄外役監與台中工業區廠商合作，但受刑人至工作單位若無相關防疫措施，可能將病毒帶入或帶出監獄。

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台中監獄副典獄長吳照明接受媒體訪問時表示，監所內或外役監的受刑人，每天都會實施2次體溫監測，若有異狀或感染相關症狀，皆會安排到附設培德醫院治療，並依照規定隔離，確診人數也都會向中央回報。

吳照明說，中監目前有逾3000劑快篩劑的庫存量，沒有先前出問題的富樂家用快篩，並依照中央流行疫情指揮中心規定，以及醫師指示供受刑人使用，且隨時依據庫存量持續採購，受刑人與家屬的說法與實際狀況不符。（編輯：陳仁華）1110620

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