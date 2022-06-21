北市青年職涯護照放寬門檻 議員批勞動局長自打臉

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（中央社記者黃麗芸台北21日電）「台北青年職涯儲值護照」遭民進黨台北市議員吳沛憶踢爆達成率僅8%，她今天又指出，勞動局宣布將補助條件從連續待業4個月縮短為1個月，根本是為衝績效大幅放寬門檻。

台北市政府去年10月推出青年職涯儲值護照方案。吳沛憶近日指出，此案成效不彰，截至今年6月僅發放補助為66人，距預定關鍵績效指標KPI的750人，達成率僅8%。

對於台北市勞動局昨天宣布，此方案補助條件將從連續待業4個月縮短為1個月。吳沛憶今天透過新聞稿表示，勞動局「說一套、做一套」，為了衝績效大幅放寬門檻，KPI形同訂假的，勞動局長陳信瑜更是自打臉，承認原先政策規劃不當。

吳沛憶指出，青年職涯儲值護照是提供給北市待業青年的補助方案，她從今年4月議會部門質詢就提醒陳信瑜此案達成率太低，陳信瑜還信誓旦旦說會達標。

她說，結果此案6月的參與人數依然不振、僅有66人，距預期的750人差距遙遠，勞動局還說不追求績效，陳信瑜還跟議會辯解到底、拒絕認錯，不料言猶在耳，勞動局隨即就放寬申請條件，從待業4個月縮短成1個月。

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吳沛憶質疑，勞動局明明就是看到KPI遙遙無期，想要衝績效；另為斷尾求生，青年職涯護照方案也設定將於8月底退場，直批8月適逢校園新鮮人畢業季，結果讓幫助青年就業的計畫退場，認為勞動局從紓困到振興都毫無積極作為，根本是本末倒置，並未檢討執行力。

台北市長柯文哲去年10月時曾表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情造成青年失業，只要設籍北市18歲至29歲初次尋職青年，連續4個月失業，可提出申請，最高可領新台幣1萬5000元。（編輯：張銘坤）1110621