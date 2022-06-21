高雄女談分手遭拍性愛片要脅 社工陪伴嚇阻恐怖情人

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高雄一名女子菲菲（左）離婚後與男子阿國交往，她受不了對方控制慾強且家暴提出分手，不料卻被偷拍性愛影片威脅，在社工陪伴下終於成功聲請保護令，嚇阻恐怖情人暴力行徑。（高市社會局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年6月21日

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（中央社記者洪學廣高雄21日電）高雄一名女子菲菲離婚後，10年前與男子阿國交往，她受不了對方控制慾強且家暴提出分手，不料卻被偷拍性愛影片威脅，在社工陪伴下終於成功聲請保護令，嚇阻恐怖情人。

「沒有想到這麼多年的交往，換來更深更多的傷害」40多歲的菲菲（化名）今天上午接受媒體聯訪情緒激動說著，她在離婚後遇到年齡相近的阿國（化名），因阿國熱烈追求開始交往，不料對方對她管控越來越多，除了要她隨時交代行蹤，還要聽他指示做事，若不從就會惹來一頓毆打。

菲菲說，多年來情緒的壓抑讓她萌生分手之意，但在提出分手那刻起，一切開始變調。阿國先是以死相逼、電話、訊息騷擾，甚至還拿出偷拍的性愛影片傳給她，威脅要散布出去。她在恐懼之餘不得不選擇妥協隱忍，但卻換來阿國更多強迫拍攝性愛影片結果，最後她也在恐懼中崩潰。

高雄市政府社會局指出，在菲菲懷著恐慌不安心情求助高雄家防中心社工，並經過一段時間陪伴及鼓勵，安排接受心理諮商，讓菲菲調整心態，重新鼓起勇氣面對阿國，終於決定向法院聲請保護令。警局家防官也介入對阿國約制告誡，成功嚇阻恐怖情人暴力行徑，最終菲菲取得法院裁定的保護令，也獲得親友理解及支持，還給她生活一片清淨。

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社會局指出，去年全市受理2萬1458件家暴通報案件，除包含身體暴力、精神暴力、經濟暴力外，因應數位科技、網際網絡便利性，社工更發現數位親密關係暴力型態。施暴者透過科技的便利性對被害者定位、威脅或偷拍、散布性愛影片流傳等，造成被害者身心極大壓力及恐懼。

暨南大學社會工作及社會政策學系王珮玲教授表示，數位親密關係暴力施暴樣態，包含數位科技、親密關係及暴力行為三要素，也就是具親密關係之一方，利用數位科技對另一方施以各式暴力傷害行為，樣態可歸納為3種，包含數位跟蹤與騷擾、數位威脅與控制、數位性暴力與性勒索。（編輯：黃世雅）1110621