擬設綠能中心處理垃圾引反彈 南投縣府急喊停

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（中央社記者蕭博陽南投縣21日電）南投縣政府日前宣布規劃興建綠能永續中心，將垃圾變成燃料棒，但這項重大政策卻未先與地方達成共識，引起竹山鎮民反彈，縣府急喊停，今天宣布全面停止綠能中心規劃。

南投縣長林明溱15日宣布將投資新台幣約15億元，以BOT模式打造日處理垃圾量360公噸的綠能永續中心再生燃料製造廠，強調「絕不是焚化爐，不會焚燒垃圾」，各鄉鎮垃圾集中後，以貨櫃運往綠能中心，不會產生轉運污染，啟用後6年內去化全縣20萬公噸暫置垃圾。

地點規劃在竹山鎮，但重大政策宣布前未與地方充分溝通並取得共識，消息曝光後，引起竹山鎮長陳東睦與鎮民反對，預計22日在鎮公所舉辦自救會成立大會，由於反對聲浪持續，林明溱今天宣布，未與南投縣民取得共識前，縣府將停止綠能中心一切規劃工作。

對此，陳東睦回應媒體表示，環保局長李易書歷次拜會，鎮公所完全沒答應可在竹山設置綠能中心，他也提出問題請李易書思考，縣長林明溱應是被轉知錯誤訊息「都溝通好了」，才會造成大家誤解，這項計畫對竹山鎮有深遠影響，他身為鎮長，一定要守護鎮民健康。

林明溱召開臨時記者會表示，任期最後階段，有心扛起全縣垃圾無處去、20年無解的重擔，寧被誤解攻擊，也要堅持做對的事，推動綠能中心根絕南投垃圾危機，希望做為對鄉親讓他當選2屆縣長的感恩報答。

林明溱指出，選在竹山鎮設綠能中心，他個人不會得到任何好處，廠商每年回饋更直接用在竹山鄉親，但很多人一聽到綠能中心要蓋在竹山，就誤解怒罵「縣府是要將全縣垃圾運到竹山焚燒」，為避免撕裂與縣民長久建立的深厚情感，決定取得共識前，全面停止規劃。

南投縣環保局長李易書表示，為解決南投縣20年來垃圾問題，規劃最新科技與最低污染的綠能處理中心，篩選垃圾後製成以塑料為主的固態衍生燃料，供民間事業單位取代煤炭使用，計畫評估後選址南投縣與雲林縣交界處、人口密度低的竹山鎮中和里、竹山掩埋場旁。

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李易書指出，預計29日說明政策，但公聽會還沒召開，當地地方首長以錯誤資訊、情緒性語言誤導民眾，並煽動非理性抗議，實不可取，經與縣長林明溱評估，不忍撕裂與縣民深厚情感，也避免遭特定人士煽動，決定與縣民、竹山鎮民取得共識前，全面停止綠能中心一切規劃工作。

李易書說，這段期間，每天持續堆積的垃圾仍將無解，將是南投縣民心中持續的痛，但環保局會持續進行垃圾打包及暫置區環境維護工作，並拜託友好縣市幫忙協助焚化垃圾，也呼籲縣民一起和政府做好垃圾分類及資源回收，一起度過難關。（編輯：方沛清）1110621