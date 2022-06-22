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台南推畜牧場綠能設施 設置案場近2成

2022/6/22 13:08
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（中央社記者楊思瑞台南22日電）台南市政府推廣畜牧場設置附屬綠能設施，目前設置案場達18%，農業局指出，善用屋頂上方空間設置可有效遮陽降溫，提高飼養成效，但要注意相關安全性，避免禽畜觸電。

台南市政府農業局今天發布新聞稿指出，台南全年日照充沛，適合發展太陽光電，行政院農業委員會自民國106年允許農業用地設置結合農業經營的綠能設施，若畜牧場的設施屋頂結構強度足夠，能善加利用屋頂上方空間設置附屬綠能設施，可有效遮陽降溫，更利於飼養成績展現。

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台南市農業局長李建裕表示，台南市畜牧場數量共1787場，是國內畜產品主要產地之一，目前已設置附屬綠能設施的案場共325場，比例達18%，若結合下方畜牧生產經營，屋頂附設綠能設施可創造額外收益，對畜牧場設備更新或永續經營相關投資也有助益。

李建裕指出，畜牧戶若欲設置附屬綠能設施，須在不影響畜牧設施用途及結合畜牧經營使用前提下規劃；而日前在其他縣市發生因太陽光電系統受天候等外力因素波及，造成豬隻觸電意外事件，畜牧業者也應於設置後注意相關維護，才能兼顧綠電收益與保護飼養畜禽安全。（編輯：唐聲揚）1110622

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