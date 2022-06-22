彰化3兄弟案 民進黨議會黨團要求縣長道歉提報告

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民進黨彰化縣議會黨團22日開記者會，要求縣長王惠美針對和美葉家3兄弟案負起責任及道歉，也將發文要求縣府議會開議時提專案報告。中央社記者吳哲豪彰化攝 111年6月22日

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（中央社記者吳哲豪彰化22日電）民進黨彰化縣議會黨團今天開記者會，要求縣府針對彰化和美葉家3兄弟案負起責任及道歉，縣長王惠美應檢討社會安全網，民進黨團也會發文要求縣府議會開議時提專案報告。

62歲葉姓男子和2名弟弟相依為命，3人住在彰化縣和美鎮好修里一處三合院，因收入不穩定，經常有一餐沒一餐，僅靠弟弟每月身障補助度日，經民進黨彰化縣議員賴清美伸援，一家慘況曝光，而葉家大哥也由於營養不良送醫後因敗血症在20日病逝，王惠美當天前往殯儀館慰問家屬並致送慰問金，指示社會處務必協助家屬處理後續事宜。

民進黨彰化縣議會黨團召開記者會，要求王惠美針對葉家兄弟案道歉負責；黨團總召賴澤民指出，和美3兄弟明顯是需要關懷的弱勢家庭，縣府的社會安全網未曾主動介入與幫助，縣府只是不斷解釋問題，而非解決問題。

賴澤民說，王惠美口口聲聲說要檢討社會安全網，他要問縣長如何檢討，類似這樣的邊緣戶在彰化還有多少？黨團也會發文請縣府說明要如何把社會安全網的洞補起來，等到議會開議時，也會要求縣府提出專案報告。

賴清美則指出，當她進入葉家3兄弟住處時，滿屋子的排泄物，環境髒亂，沒想到台灣社會還有人因饑餓沒飯吃、想要離開這個世界，她呼籲縣府的社會安全網應及時啟動，而非等到事件發生後再處理。

針對民進黨彰化縣議會黨團要求道歉，縣府下午召開防疫記者會，會後記者詢問縣長王惠美，王惠美只回答這和防疫沒有關係，隨即離開會場。

縣府發布新聞稿回應指出，縣府希望民進黨團議員不要為了選舉與作秀消費葉家3兄弟，與其獵巫式栽贓抹黑，不如扮演好社會安全網的一環，多關心周邊有無需要協助的邊緣戶並通報給社會處。（編輯：陳仁華）1110622