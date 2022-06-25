中市啟動假日校園疫苗快打站 為近5千兒童接種

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（中央社記者郝雪卿台中25日電）台中市政府今、明兩天在全市12所學校啟動假日校園兒童疫苗快打站，將為近5000名兒童接種疫苗，市長盧秀燕今天上午前往快打站視察疫苗接種作業狀況，並慰勉工作人員辛勞。

台中市今天新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案6075例，副市長令狐榮達下午在線上防疫記者會中表示，市府在全市12所學校，開設假日校園輝瑞兒童疫苗快打站，預計將為近5000名5到11歲兒童接種疫苗。

令狐榮達指出，台中市第2劑輝瑞兒童疫苗，這幾天已陸續開打，台中市採行醫療院所、校園集中接種、假日校園快打站「三管齊下」措施，體貼家長，也讓孩童能更快接種到疫苗。

令狐榮達說，其中，假日校園兒童疫苗快打站今、明2日開打，全市共開設12處校園快打站為孩子接種。統計截至今天中午前，實際接種人數約1693人，上午未有孩童出現接種後身體不適情況。

盧秀燕上午也到大里區瑞城國小關心快打站疫苗接種作業情形，除問候家長、工作人員，關心詢問孩童施打後狀況，並向學童說明施打後不是「無敵鐵金剛」，仍需持續落實防疫措施。

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盧秀燕在視察時表示，今天快打站接種井然有序、秩序相當良好。而在場陪同施打的家長也說，「非常方便」、「動線安排很好」、「施打環境舒適」等。

令狐榮達還提醒家長，孩童完成疫苗接種後，請讓孩子現場留觀至少15分鐘，返家後讓孩子多喝水、多休息，持續注意孩子的身體狀況，若有嚴重身體不適狀況應立即就醫，接種疫苗後14天內並避免為孩子安排激烈活動或運動。（編輯：卞金峰）1110625