新竹家欣樓不敵疫情將歇業 釣出柯文哲當年婚宴照

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（中央社記者魯鋼駿新竹市25日電）新竹市老字號餐廳「家欣樓」日前宣布因不敵疫情將歇業。許多人的人生重要時刻都在此度過，老家在餐廳附近的台北市長柯文哲也在臉書分享當年舉辦婚宴的照片，引起網友熱議。

新竹市的知名餐廳「家欣樓」開業長達35年，日前在臉書（Facebook）宣布，因不敵COVID-19（2019冠狀病毒疾病）長久衝擊，經多方考量，決定將於7月31日結束營業。

家欣樓在新竹市是老字號餐廳，許多人婚宴、尾牙、春酒、謝師宴等人生重要時刻都在此度過，如今將走入歷史，不少民眾在臉書留言表達不捨。

立委高虹安日前在臉書發文分享餐廳停業消息，柯文哲也留言貼上一張照片，畫面即是他與妻子陳佩琪當年在家欣樓舉行婚宴時的照片。

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柯文哲留言表示，他在家欣樓舉行結婚典禮，這幾年遇到父母親生日、家族聚會也都在此聚餐，對於餐廳將停業，覺得震驚也遺憾。

高虹安在臉書發文中表示，家欣樓的歇業絕非個案，全台許多餐廳、小吃店在這波疫情中深受其害。面對接下來的疫後復甦、變種病毒威脅，政府應面對問題、解決問題，正視基層民眾與商家的困難處境，提出合理因應政策。（編輯：郭諭儒）1110625