花蓮確診數下降 校園27日開打兒童疫苗第2劑

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（中央社記者李先鳳花蓮縣26日電）花蓮縣今天增587例COVID-19個案，確診數下降，明天起至7月5日入校為5至11歲孩童施打第2劑疫苗；縣內兒童第1劑疫苗共施打1萬2990劑，3例出現發燒、皮膚起疹子不良反應。

花蓮縣政府下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會，新增587例確診個案，自3月底爆發至今累計確診5萬7234人；防疫旅館目前空床數為281床，加強版防疫旅館39床空床；專責病房北區餘裕收治量能102床、中區9床、南區21床。

衛生局長朱家祥說明，自6月27日起至7月5日將入校園為5至11歲孩童施打COVID-19疫苗第2劑，當日未能接種者，可於7月6日起至13鄉鎮市衛生所或合約院所預約接種；施打疫苗後如有出現持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應、心悸、呼吸急促、運動耐受不良等副作用，儘速就醫，並告知醫師接種史。

對於5至11歲兒童接種疫苗安全性評估，朱家祥說，發生心肌炎情況較少見，為百萬分之一，花蓮縣通報案例中，莫德納疫苗出現不良反應2例，輝瑞兒童疫苗不良反應1例，不良比率分別為0.05%、0.01%，而不良反應為發燒、皮膚起疹子。

台灣出現首例境外移入猴痘個案，朱家祥說，猴痘為DNA病毒，與「天花」病毒同屬，在齧齒類及靈長類動物間傳播，過去多發生於非洲，感染猴痘的症狀為發燒1至3天後，全身長出水泡（皮疹、斑疹）、畏寒、肌肉痛、淋巴腺腫大、部分出現生殖器感染，兒童及免疫低下族群可能導致重症。呼籲鄉親避免接觸受感染的動物或人，如有疑似症狀，應立即就醫，告知旅遊史及接觸史。（編輯：方沛清）1110626