猴痘確診收治負壓病房 疾管署：保護醫護

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（中央社記者沈佩瑤台北26日電）台灣出現首例境外移入猴痘個案，衛福部疾管署今天表示，負壓隔離病房數夠，且為保護醫護人員，目前不會修正指引；匡列9名接觸者暫無症狀，但潛伏期最長約21天，仍須觀察。

衛生福利部疾病管制署昨天公布猴痘相關指引，其中在處理流程部分，個案經就醫確認符合猴痘通報定義，除配戴外科口罩、就地隔離，並將收治於負壓隔離病室。

有專家認為，猴痘主要透過接觸傳染不須收治負壓病房。疾管署副署長莊人祥接受媒體聯訪表示，由於目前台灣僅有一例境外移入等零星個案，且負壓隔離病房數夠，如果住到非負壓隔離病房，醫護的壓力較大，所以暫時不會修正指引。

至於因猴痘個案而匡列9名密切接觸者狀況，莊人祥表示，均暫無症狀，不過根據國外文獻，潛伏期最長約21天，通常1到2週左右會發病，仍要觀察。

據醫療資源統計，全台專責、負壓病房共1萬3824床、空床7025床、空床率50.8%，其中台北區51.2%、北區55.7%、中區48.5%、南區39.9%、高屏區54.8%、東區68.0%；53家集中檢疫所共8131床、空床數5344床、空床率65.7%；48家地方加強型防疫旅館4533床、空床數2217床、空床率48.9%。

根據疾管署公布資訊，猴痘傳染方式為人畜共通傳染和人傳人傳染。

人畜共通傳染是直接接觸感染動物的血液、體液、損傷的皮膚或黏膜而被感染。

人傳人則主要透過接觸到感染者呼吸道分泌物、損傷的皮膚或黏膜或被污染物品而感染。飛沫傳播需在長時間面對面接觸情境下較容易發生，因此醫護人員及同住家人有較大的感染風險。（編輯：管中維）1110626

台灣首例境外移入猴痘個案為20多歲本國籍男性，台南市衛生局25日公布病患大腿患部紅疹狀況。（台南市衛生局提供）

疾管署25日公布包括猴痘個案隔離處理流程圖、疫情調查及接觸者追蹤指引（圖）等相關處置原則。（疾管署提供）