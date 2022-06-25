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疾管署公布猴痘疫調及接觸者指引 依風險高低處置

2022/6/25 17:28（6/25 17:35 更新）
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台灣成亞洲第3個出現猴痘病例國家，衛福部疾管署公布包括疫情調查及接觸者追蹤等相關指引。（衛福部提供）
台灣成亞洲第3個出現猴痘病例國家，衛福部疾管署公布包括疫情調查及接觸者追蹤等相關指引。（衛福部提供）
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（中央社記者沈佩瑤台北25日電）繼新加坡、韓國後，台灣成亞洲第3個出現猴痘病例國家，衛福部疾管署今天公布包括疫情調查及接觸者追蹤等相關指引，未來依情境匡列為高、中、低風險接觸者，健康監測或衛教。

衛福部疾管署23日公布，猴痘正式列為台灣第2類法定傳染病，若遇疑似個案，依規定須於24小時內通報。隔天出現台灣首例境外移入猴痘確診，為一名25歲本國籍男子，16日自德國返台，20日發燒、喉嚨痛、肌肉痠痛、身體出現紅疹及鼠蹊部淋巴腫大，目前收治於醫院。

疾管署今天下午公布包括猴痘個案隔離處理流程圖、疫情調查及接觸者追蹤指引等相關處置原則。疾管署副署長莊人祥接受媒體聯訪表示，因為是新的病，未來可依據情境，把接觸者匡列處置分成高、中、低風險。

根據猴痘疫情調查及接觸者追蹤指引，高風險及中風險接觸者應自最後一次和病例接觸後21天進行健康監測，若無症狀可正常工作生活，但建議避免近距離接觸免疫低下者、孕婦與孩童，以及在健康監測期間避免性行為、捐血，如於追蹤期間出現發燒或出疹，應協助其就醫。至於低風險接觸者，僅須一般衛教。

疾管署呼籲，為減少受感染的風險，建議民眾出國應避免接觸猴痘疑似個案，返國入境時如出現發燒、皮膚病灶如紅疹、丘疹、水泡或膿疱等疑似症狀，應主動告知航空公司人員及機場港口檢疫人員，並儘速就醫，告知醫師旅遊史及接觸史。（編輯：陳政偉）1110625

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