確保醫院及長照機構安全 高雄維持暫停探視

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（中央社記者曾以寧高雄25日電）高雄市政府今天宣布，為確保醫院及住宿式長照機構安全，高雄維持暫停探病及探視。另台灣首例猴痘病患曾至高雄就醫採檢確診，接觸3名醫護評估無傳染風險。

中央流行疫情指揮中心昨天公布，開放全國醫院、長照機構探病探視。其中全國醫院加護病房、安寧病房、呼吸照護病房（包含RCC）、精神科病房、慢性病房及兒童病房等區域，及有身心障礙、病況危急或例外情形者，開放探病。

高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎今天告訴中央社記者，為確保醫院及住宿式長照機構安全，高雄市維持暫停探病及探視，並視疫情趨勢滾動式調整。

針對台南市昨天出現全國首例「猴痘」確定病例，潘炤穎指出，個案為25歲男性，自德國入境後居家檢疫期間6月22日因症至高雄某醫院就醫、採檢而確診，經疫調發現，個案曾於戶外診療站接觸3名醫護，人員皆著完整防護裝備，評估應無傳染風險，目前持續健康追蹤無異常。

高市衛生局表示，猴痘傳播對象具侷限性，直接接觸、食用感染動物，或與確診個案親密接觸、不安全性行為、照顧確診者的醫護與同住家人風險最高，民眾只要落實平日防疫作為，無須過度擔憂。

衛生局表示，高雄今天新增5556例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診個案，盛行率達14.58%，整體疫情趨勢持續穩定緩降。目前高雄市負壓隔離及專責病房總計2301床，空床率57.1%。（編輯：郭諭儒）1110625