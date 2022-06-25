更多編輯台推薦新聞：
土耳其激進摧毀世俗民主 薄命跨性女不是愛風塵
國際

土耳其激進摧毀世俗民主 薄命跨性女不是愛風塵

烏克蘭成歐盟候選國 西化長路終於開花
國際

烏克蘭成歐盟候選國 西化長路終於開花

台灣現首例猴痘 感染途徑、症狀、防範一次看
生活

台灣現首例猴痘 感染途徑、症狀、防範一次看

莫德納、輝瑞兒童疫苗第2劑副作用為何？染疫多久可施打？家長須知
生活

莫德納、輝瑞兒童疫苗第2劑副作用為何？染疫多久可施打？家長須知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
猴痘首例個案匡列接觸者減為9人 均中低風險
首頁 / 地方
猴痘
首頁 / 地方

確保醫院及長照機構安全 高雄維持暫停探視

2022/6/25 16:04
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧高雄25日電）高雄市政府今天宣布，為確保醫院及住宿式長照機構安全，高雄維持暫停探病及探視。另台灣首例猴痘病患曾至高雄就醫採檢確診，接觸3名醫護評估無傳染風險。

中央流行疫情指揮中心昨天公布，開放全國醫院、長照機構探病探視。其中全國醫院加護病房、安寧病房、呼吸照護病房（包含RCC）、精神科病房、慢性病房及兒童病房等區域，及有身心障礙、病況危急或例外情形者，開放探病。

高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎今天告訴中央社記者，為確保醫院及住宿式長照機構安全，高雄市維持暫停探病及探視，並視疫情趨勢滾動式調整。

針對台南市昨天出現全國首例「猴痘」確定病例，潘炤穎指出，個案為25歲男性，自德國入境後居家檢疫期間6月22日因症至高雄某醫院就醫、採檢而確診，經疫調發現，個案曾於戶外診療站接觸3名醫護，人員皆著完整防護裝備，評估應無傳染風險，目前持續健康追蹤無異常。

高市衛生局表示，猴痘傳播對象具侷限性，直接接觸、食用感染動物，或與確診個案親密接觸、不安全性行為、照顧確診者的醫護與同住家人風險最高，民眾只要落實平日防疫作為，無須過度擔憂。

衛生局表示，高雄今天新增5556例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診個案，盛行率達14.58%，整體疫情趨勢持續穩定緩降。目前高雄市負壓隔離及專責病房總計2301床，空床率57.1%。（編輯：郭諭儒）1110625

延伸閱讀
高雄專責病房將降載 估6月底每日4000例確診連假高雄確診稍減 陳其邁：未來10天仍是高原期柯文哲指高雄黑數更多 高市府：便民採檢才是關鍵
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
首例猴痘確診 黃偉哲：全面清消防本土病例