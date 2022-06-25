猴痘首例個案匡列接觸者減為9人 均中低風險

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北25日電）台灣出現首例境外移入猴痘個案，衛福部疾管署緊急擴大匡列20名密切接觸者。疾管署今天說，據新公布工作指引重新檢視，接觸者減列為9人，均為中、低風險，預計健康監測至7月14日。

衛生福利部疾病管制署24日公布首例猴痘境外移入個案，為20多歲本國籍男性，自德國返台後出現症狀確診，男子20日發燒、喉嚨痛、肌肉痠痛、身體出現紅疹及鼠蹊部淋巴腫大，已收治於負壓隔離病房。

疾管署原本公布匡列20名密切接觸者，包含家人3人、醫療相關人員10人、司機3人及其他4人等，均暫無症狀，將由衛生單位進行健康關懷，預計健康監測至最晚7月14日。

疾管署今天下午公布猴痘疫情調查及接觸者追蹤指引，並將原來匡列20名接觸者減列為9人，包括3名家人、5名醫療人員、其他1人。

疾管署副署長莊人祥接受媒體聯訪表示，一開始擴大匡列，根據今天新公布的工作指引，把接觸者的處置分成高、中、低風險，經重新檢視後，不需要列為接觸者的都排除掉。

莊人祥指出，例如防疫計程車司機距離遠，且都有清潔消毒，至於匡列9人則都屬於中、低風險，家人若同住可能會列為高，但因個案正在居家檢疫期間，沒有同住，與家人無高風險接觸。

莊人祥說，個案要等到結痂完全脫落後才能出院，參考相關資料，通常10天到20天左右時間，也看每個人身體狀況，因為是台灣第一個病例，還要觀察。（編輯：陳政偉）1110625