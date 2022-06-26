WHO：猴痘疫情令人憂心 但尚未構成全球公衛緊急事件
（中央社日內瓦25日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞今天表示，全球各地爆發的猴痘疫情是令人深感憂心、且不斷發展的健康威脅，但目前尚未構成全球公共衛生緊急事件。
猴痘小百科
猴痘是由猴痘病毒所引起，是一種病毒性人畜共患病。
- 症狀：
發燒、頭痛、肌肉酸痛與背痛，並逐漸出現淋巴腺腫大與倦怠，發燒後出現皮疹，症狀持續2至4週後會痊癒。
- 傳染途徑：
人們被感染猴痘病毒之動物咬傷或接觸其血液、體液或其皮膚病灶而致病。猴痘亦可經由接觸患者的體液或處理被病毒污染的衣物、被單遭到感染。
- 預防措施：
確實洗手、避免與帶病動物接觸。
資料來源：衛福部、WHO
自5月初以來，在西非和中部非洲以外地區偵測到的猴痘病例激增，此前猴痘一直是西非和中部非洲的地方性傳染病，如今大多數新病例出現在西歐地區。
今年截至目前，世衛已接獲50多國通報逾3200起確診猴痘病例和一起死亡病例。
譚德塞審視國際專家提出的報告後表示，「緊急事件委員會對當前疫情的規模及擴散速度同表嚴重關切」，並指出資料中有關傳播和數據之間的落差仍有許多不明之處，但此報告代表委員會成員間不同見解的共識立場。
「整體而言，他們在報告中建議我，當前疫情尚未構成國際關注公共衛生緊急事件（Public Health Emergency of International Concern, PHEIC），這是WHO能發布的最高層級警戒，但召開委員會會議本身就反映出對猴痘在國際擴散的日增憂慮。」
譚德塞於6月14日宣布，他將會召開緊急委員會會議，評估猴痘疫情是否構成PHEIC。
路透社報導，世界衛生組織今天宣布，猴痘疫情尚未構成全球公衛緊急事件，但世衛秘書長譚德塞表示，他對爆發猴痘疫情深感憂慮。
譚德塞說：「我對猴痘疫情爆發深感憂慮，這明顯是不斷發展中的健康威脅，我和我在世衛秘書處的同僚正非常密切關注相關發展。」
小兒麻痺症小百科
- 傳播方式：主要透過受汙染的食物、飲水傳染，但大流行期間也會由人與人之接觸傳染或飛沫傳染。
- 感染症狀：95%以上感染者無明顯症狀，少數會出現發燒、頭痛、倦怠、噁心、嘔吐等輕微症狀，1~2%的人出現無菌性腦膜炎，只有小於1%的人會出現麻痺症狀。
- 預防方式：按時完成常規小兒麻痺疫苗預防接種，前往高風險國家可視情況追加接種。
- 現用的小兒麻痺疫苗為不活化疫苗，以細胞培養的病毒去活化製成，除單成份的小兒麻痺疫苗外，也可能和其他成份一起製成多合一疫苗，建議採肌肉注射。
資料來源：疾管署
更常爆發疫情的中部非洲今年迄今通報將近1500起猴痘病例和70人死亡，主要集中在剛果民主共和國。（譯者：劉學源/核稿：劉文瑜）1110626
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