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WHO：猴痘疫情令人憂心 但尚未構成全球公衛緊急事件

2022/6/26 08:14（6/26 08:57 更新）
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WHO秘書長譚德塞25日說，全球各地爆發的猴痘疫情，尚未構成全球公共衛生緊急事件。（圖取自WHO網頁who.int）
WHO秘書長譚德塞25日說，全球各地爆發的猴痘疫情，尚未構成全球公共衛生緊急事件。（圖取自WHO網頁who.int）
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（中央社日內瓦25日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞今天表示，全球各地爆發的猴痘疫情是令人深感憂心、且不斷發展的健康威脅，但目前尚未構成全球公共衛生緊急事件。

法新社報導，譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）23日召開專家委員會會議，決定是否針對猴痘

猴痘小百科

猴痘是由猴痘病毒所引起，是一種病毒性人畜共患病。

  • 症狀：
    發燒、頭痛、肌肉酸痛與背痛，並逐漸出現淋巴腺腫大與倦怠，發燒後出現皮疹，症狀持續2至4週後會痊癒。
  • 傳染途徑：
    人們被感染猴痘病毒之動物咬傷或接觸其血液、體液或其皮膚病灶而致病。猴痘亦可經由接觸患者的體液或處理被病毒污染的衣物、被單遭到感染。
  • 預防措施：
    確實洗手、避免與帶病動物接觸。

資料來源：衛福部、WHO

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疫情發布WHO最高層級警戒。猴痘疫情目前主要影響西歐地區。

自5月初以來，在西非和中部非洲以外地區偵測到的猴痘病例激增，此前猴痘一直是西非和中部非洲的地方性傳染病，如今大多數新病例出現在西歐地區。

今年截至目前，世衛已接獲50多國通報逾3200起確診猴痘病例和一起死亡病例。

譚德塞審視國際專家提出的報告後表示，「緊急事件委員會對當前疫情的規模及擴散速度同表嚴重關切」，並指出資料中有關傳播和數據之間的落差仍有許多不明之處，但此報告代表委員會成員間不同見解的共識立場。

「整體而言，他們在報告中建議我，當前疫情尚未構成國際關注公共衛生緊急事件（Public Health Emergency of International Concern, PHEIC），這是WHO能發布的最高層級警戒，但召開委員會會議本身就反映出對猴痘在國際擴散的日增憂慮。」

譚德塞於6月14日宣布，他將會召開緊急委員會會議，評估猴痘疫情是否構成PHEIC。

路透社報導，世界衛生組織今天宣布，猴痘疫情尚未構成全球公衛緊急事件，但世衛秘書長譚德塞表示，他對爆發猴痘疫情深感憂慮。

譚德塞說：「我對猴痘疫情爆發深感憂慮，這明顯是不斷發展中的健康威脅，我和我在世衛秘書處的同僚正非常密切關注相關發展。」

目前全球公衛緊急事件僅適用於新型冠狀病毒疫情以及正致力撲滅的小兒麻痺症

小兒麻痺症小百科

  • 傳播方式：主要透過受汙染的食物、飲水傳染，但大流行期間也會由人與人之接觸傳染或飛沫傳染。
  • 感染症狀：95%以上感染者無明顯症狀，少數會出現發燒、頭痛、倦怠、噁心、嘔吐等輕微症狀，1~2%的人出現無菌性腦膜炎，只有小於1%的人會出現麻痺症狀。
  • 預防方式：按時完成常規小兒麻痺疫苗預防接種，前往高風險國家可視情況追加接種。
  • 現用的小兒麻痺疫苗為不活化疫苗，以細胞培養的病毒去活化製成，除單成份的小兒麻痺疫苗外，也可能和其他成份一起製成多合一疫苗，建議採肌肉注射。

資料來源：疾管署

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疫情，國際專家舉行集會並提出建議後，世衛決定猴痘疫情尚未構成全球公衛緊急事件。

更常爆發疫情的中部非洲今年迄今通報將近1500起猴痘病例和70人死亡，主要集中在剛果民主共和國。（譯者：劉學源/核稿：劉文瑜）1110626

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