台南活化國有空地 南區新建路停車場啟用

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台南市政府與國有財產署合作，盤點利用閒置國有土地闢建路外收費停車場，位於南區的「新建路停車場」29日完工啟用。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年6月29日

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（中央社記者楊思瑞台南29日電）台南市政府與國有財產署合作，盤點利用閒置國有土地闢建路外收費停車場，位於南區的「新建路停車場」今天完工啟用，91席格位有助紓解附近住戶及商業區停車需求。

台南市長黃偉哲下午出席啟用典禮致詞表示，為了不讓公有空地成為環境死角，市府與財政部國有財產署協商合作，將空間開放出來，闢建為廣受市民歡迎的路外停車場，近3年已增設逾3萬多停車位，不論是觀光客、洽公民眾、周邊住戶都能受到都市機能發展的便利。

黃偉哲表示，新建路停車場北側為新興國中，東側是金華市場，西側緊鄰明和公園，南側臨近開發中的商8商業區，周遭發展將更加活絡，停車需求將與日俱增，市府會持續與國有財產署協商合作，盤點利用國有閒置土地闢建收費路外停車場。

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交通局長王銘德指出，新建路停車場初步利用3631平方公尺土地，含各2席的無障礙、婦幼、綠能專用車位，共91席，未來將視停車需求，持續滾動檢討評估增闢停車場計畫。

王銘德表示，新建路停車場即日起至7月31日開放免費試停，8月1日起由委外業者導入智慧化停車管理服務，費率每小時新台幣20元，另針對經常性停車需求及設籍國宅里民眾停車提供優惠方式。（編輯：孫承武）1110629