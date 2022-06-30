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澎湖海上花火節 700架無人機、7000發花火閉幕秀

2022/6/30 09:48（6/30 10:01 更新）
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為期2個月的2022澎湖國際海上花火節30日晚間閉幕，將有LINE FRIENDS主題的700架無人機科技燈光秀。（澎湖縣政府提供）中央社 111年6月30日
為期2個月的2022澎湖國際海上花火節30日晚間閉幕，將有LINE FRIENDS主題的700架無人機科技燈光秀。（澎湖縣政府提供）中央社 111年6月30日
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（中央社澎湖縣30日電）為期2個月的「2022澎湖國際海上花火節」今晚閉幕，將有700架無人機科技燈光秀表演580秒，10分鐘施放7000發花火。

澎湖縣政府表示，澎湖國際海上花火節今年邁入20年，從4月25日到6月30日每週一、四在馬公觀音亭園區施放，今年總共施放21場次。

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縣府旅遊處表示，澎湖國際海上花火節今晚的閉幕壓軸，將自晚上7時20分開始，除了有在地菊之音小型表演歌劇坊、創作歌手演唱，晚間9時將有LINE FRIENDS主題的700架無人機科技燈光秀和10分鐘施放7000發的花火秀，為花火20畫下完美句點。

旅遊處表示，周邊紀念小彩蛋限定兌換、花火20紀念回顧展及2022「抓住澎湖之美」攝影比賽活動，都在持續進行。（編輯：唐聲揚）1110630

2022澎湖國際海上花火節30日晚間閉幕，將有10分鐘施放7000發的花火秀等，為活動畫下完美句點。（澎湖縣政府提供）中央社 111年6月30日
2022澎湖國際海上花火節30日晚間閉幕，將有10分鐘施放7000發的花火秀等，為活動畫下完美句點。（澎湖縣政府提供）中央社 111年6月30日
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