蔣萬安公布競選標語 盼台北能讓市民實現自我

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國民黨台北市長參選人蔣萬安30日上午舉行記者會，揭開印有競選識別的白色背板，公布將以「你+台北就是無限」作為競選標語，由藍色、橘色多重漸層線條組成無限符號當作競選LOGO。中央社記者鄭清元攝 111年6月30日

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（中央社記者陳昱婷台北30日電）國民黨台北市長參選人蔣萬安今天公布競選識別，以藍色、橘色漸層畫出的無限符號，帶出「你+台北就是無限」意涵，期望讓台北成為可以讓每一名市民實現自我的城市。

蔣萬安今天上午在創建於日治初期的歷史建築「葉晉發商號」公布競選標語及LOGO，並邀請霹靂舞國手程聿寧、即將前進紐約時裝週的服裝設計師周玉媗出席致詞，期望展現台北市青年的無窮潛力，及對實現自我價值的堅持。

蔣萬安在程聿寧及周玉媗分享完築夢故事後，揭開印有競選識別的白色背板，公布將以「你+台北就是無限」做為競選標語，由藍色、橘色多重漸層線條組成的無限符號作為競選LOGO。

蔣萬安說，年底選舉被外界形容為「三腳督」，但其實應該不分彼此、同為一體，所以他的競選標語、LOGO很簡單，就是「無限」，展現屬於台北的躍動、靈活、革新風貌與豐富多元。

蔣萬安舉例，對於街舞或啦啦隊愛好者，台北應該有更專業安全的場地，讓大家盡情發揮；對於創業者，應該盡可能提供後勤協助，創造下一個獨角獸企業；對於新銳服裝設計師，應該給予最棒的舞台及站上國際的機會；對於年輕人想購屋、成家、育兒，台北更必須擔任最強力的後盾，成為青年安身立命的選擇。

蔣萬安指出，過去8年，相較其他五都急起直追，台北的發展呈現龜速，市容老化、人口移出，與青年的期待強烈反差，他近期跑基層時，也有許多人拉著他的手，要求當選後一定要讓台北重返榮耀。

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蔣萬安說，要達成這件事，最重要的核心價值就是「人」，台北市政府必須從管理型的政府，轉換成以市民為中心的服務性政府，不只在硬體上建構讓大家都能實現夢想的環境，更從軟體層面營造出「大家都能活出自己喜歡的樣子」的氛圍，吸引所有有夢想的人都來打拚、實現自我。

蔣萬安強調，他心目中的台北必須要能協助每一名市民，將大家的努力轉化成無限的可能，接下來他會以「台北隊Taipei Team」為號召，期盼在後疫情時代攜手全體市民，共同擘畫下個台北百年新風貌。（編輯：張銘坤）1110630

國民黨台北市長參選人蔣萬安30日上午公布競選標語及LOGO，親自穿上白色競選T恤，轉身展示背後的競選識別設計。中央社記者鄭清元攝 111年6月30日

國民黨台北市長參選人蔣萬安30日上午舉行記者會，公布競選標語及LOGO，盼以「你+台北就是無限」意涵，展現屬於台北的躍動、靈活、革新風貌與豐富多元。中央社記者鄭清元攝 111年6月30日

國民黨台北市長參選人蔣萬安（左）30日上午公布競選標語及LOGO，並與服裝設計師周玉媗（中）、霹靂舞國手程聿寧（右）對談，蔣萬安表示，台北必須為這些有創意及想法的年輕人擔任強力的後盾，成為青年世代安身立命的選擇。中央社記者鄭清元攝 111年6月30日