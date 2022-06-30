澎湖南海立體停車場上梁 拚交通與經濟發展雙贏

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澎湖縣長賴峰偉（前左2）、議長劉陳昭玲（前右）30日出席南海立體停車場及複合商城上梁典禮，共同主持儀式，也肯定停車場完工後可提供400格停車位、引進65間美食專櫃，創造500個就業機會，促進澎湖經濟發展。中央社 111年6月30日

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（中央社澎湖縣30日電）澎湖南海立體停車場及美食廣場今天舉行上梁大典，預計今年底試營運、明年觀光季前正式營運，可望紓解馬公停車問題，並帶動澎湖經濟發展。

澎湖南海立體停車場工程今天由澎湖縣長賴峰偉、澎湖縣議長劉陳昭玲、馬公市長葉竹林與嘉陽資產管理公司董事長海中天等人共同主持上梁儀式。

賴峰偉表示，馬公市區人口最密集，車輛快速成長，停車位不足，縣府、中正及文光等3座地下停車場共有950個停車位，興建中的馬公、中興等2處地下停車場將有860個停車位，南海立體停車場未來可提供400格汽車位。

賴峰偉指出，以澎湖2萬多部車輛中，每100輛將有14個停車位，可滿足市區停車需求，並將結合有60餘處美食及百貨商場，形成一處多目標使用的商場，並可創造500個就業機會，促進觀光產業加值升級。

劉陳昭玲表示，南海立體停車場是一座多目標使用的立體停車場，明年完工後，可提供遊客及鄉親更便利的停車環境，解決南海碼頭停車問題。

海中天指出，南海立體停車場為BOT（興建、營運、移轉）案於民國108年11月2日動工，109年碰上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、建物料漲與缺工等狀況，影響施工進度。

海中天說，感謝縣府、議會的支持得以克服困難，今天才能順利上梁，預計年底可試營運，明年3或4月間正式對外營運。

澎湖縣政府表示，南海立體停車場BOT案由澎湖縣政府與嘉陽資產管理股份有限公司於107年10月26日簽約，興建總經費約新台幣5.4億元。

停車場為地上4層的鋼筋混凝土建築物，108年11月動工，將打造一座全新的多目標使用立體停車場，並結合百貨零售、餐飲、娛樂及文創市集等社區型商城，共創縣府、業者與民眾三贏。（編輯：戴光育）1110630

澎湖縣南海立體停車場及複合商城工程30日舉行上梁典禮，各界出席與會，見證主梁緩緩上升，期許工程圓滿順利。全案整體預計年底將試營運，民國112年3或4月間正式對外營運。中央社 111年6月30日