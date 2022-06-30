國民黨台中市議員提名公布 共核定34人

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（中央社記者郝雪卿台中30日電）國民黨台中市黨部今天公布市議員提名名單，在65席應選席次中，藍營共提名34人，包括尋求連任的25人，首次參選6人；其中選情最激烈的是第4選區（豐原、后里）。

相較民進黨共提名32人，國民黨台中市黨部副主委顏文正告訴中央社記者，這次國民黨提名34人，就是展現爭取市議會過半席次的決心及目標，對於這次提名人選，不管是老將或新人，都是可以放手一搏的選將。

對於第3選區（龍井、大肚、烏日），在提名名單中並沒有實力堅強的現任議員林汝洲及林孟令，由於地方盛傳，兩人這次將以無黨籍身分參選，顏文正指出，黨部仍在協調中，所以只先提名現任議員吳瓊華1人，希望兩人最後能以國民黨籍參選議員。

另外，國民黨這次在第17選區（山地原住民）未提名，顏文正說，由於爭取連任的無黨籍議員朱元宏是黨友，所以決定禮讓黨友，在這個選區國民黨不提名。

而在這次台中市17個市議員選區中，顏文正表示，以目前看起來，第4選區應該是競爭最激烈的選區，應選5席，民進黨提名2席、國民黨提名3席外，還有無黨籍、時代力量、台灣基進等，都已有人表態參選，加上之前宣布退出民進黨以無黨籍參選的前市議員翁美春，參選爆炸，競爭激烈。（編輯：陳仁華）1110630