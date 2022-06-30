烏來原住民主題公園啟用 各角落都能欣賞瀑布

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

新北市烏來原住民主題公園30日啟用，以生態工法改造特色觀景平台等，不僅復育原始林木生態，各角落還可遠眺烏來青山綠水，景致怡人。（新北市城鄉發展局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年6月30日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北30日電）新北市烏來原住民主題公園今天啟用，以生態工法改造特色觀景平台、廣場、天空木棧道及涼亭，不但復育原始林木生態，各角落還可遠眺烏來瀑布、青山綠水，串連觀光旅遊景點。

烏來瀑布公園內有「高砂義勇隊紀念園區」，是紀念第二次世界大戰期間，被日軍徵召赴南洋作戰殞命的泰雅勇士。園區旁為烏來「公三公園」，但因西元2015年蘇迪勒及杜鵑颱風重創，2處都坍方崩落年久失修。

新北市府城鄉發展局表示，透過中央補助款與地方自籌經費共新台幣1000萬元，將「公三公園」重新整建，結合水土保持概念復育原始林木生態，轉型成烏來首座原住民主題生態公園。

城鄉發展局都市設計科長李淑鈴傍晚告訴中央社記者，今天啟用的原住民主題生態公園，位於高砂義勇隊紀念園區旁，並未動到紀念園區原有的紀念碑、銅像等；因烏來天然地景與動植物生態豐富，因此，以生態工法就地取材復舊原有設施、石階步道、涼亭。

烏來區長周守信表示，主題公園各角落都能看到烏來瀑布，園區步道整修後，有助於旅客造訪烏來全區景觀設施、園區步道、享受溫泉及探索烏來泰雅文化之美，盼望振興疫後經濟觀光發展。

城鄉局說，將持續與烏來區公所合作，爭取經費興建「文化觀光」和「生態旅遊」軟硬體設備，讓烏來成為探索山林生態及泰雅文化的深度旅遊境地。（編輯：方沛清）1110630