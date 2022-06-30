因應物價波動 中市181校將調漲營養午餐費

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（中央社記者郝雪卿台中30日電）台中市教育局今天在市府召開的食安會報中指出，由於近期物價波動，到6月上旬為止，已有181校將調整營養午餐費價格，平均調漲金額約4.4至4.6元。

台中市政府今天召開食安會報，主持會議的市長盧秀燕致詞表示，食安把關若能加入民力，讓市民透過參與機制得到更多資訊，能有所信賴與安心，甚至成為協力角色，將更能得到「事半功倍」效果。

教育局在會中指出，近期國內物價波動，為確保學校午餐餐食供應品質，各校已適時檢討、評估學生午餐每餐收費標準。

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教育局表示，台中市共有市立學校328校，截至6月初為止，已有181校經校內午餐供應推行委員會決議調整學生午餐收費價格，平均調漲金額新台幣約4.4至4.6元，讓學童享用優質、安全的營養午餐，共同維護學童健康。

盧秀燕也在會中指出，台中市推出「紓困振興e79計畫」，透過「7大紓困」及「9大振興」措施，例如餐飲美食安心吃，將補助具稅籍的台中餐飲業者清消成本每家5000元等，陪同業者一起度過難關，邁向經濟復甦之路。（編輯：陳仁華）1110630